Video/ Torino Atalanta Primavera (1-0) gol ed highlights: granata al primo posto!

Video Torino Atalanta Primavera che presenta subito dei ritmi molto alti ed occasioni da rete fin dalle prime battute. Contrasti a centrocampo e formazioni che cercano di imporre il proprio gioco con gli avversari pronti ad opporsi. Prima azione della partito capitata sui piedi di Vlahović. Il giovane numero 9 non impatta la palla capitata sul sinistro e grazia i suoi avversari. Passano soltanto 120 secondi ed è il Torino passerò il goal con il colpo di testa di Giacomo Corona, figlio di Giorgio ex Catania e Catanzaro. Il colpo di testa del giovane 2004 trova l’opposizione ottima del portiere bergamasco che è stato il risultato si rimane sul pari. Ritmi che si abbassano con il passare del tempo complice anche una mancanza di fiato fisiologica le tue squadre non creino troppo occasioni e si presentano poche volte dalle parti della difesa avversaria con gli ospiti che però ci vanno vicini quando Vlahović inventa un flipper all’interno dell’area di rigore che quasi non sblocca la partita.

Torino che va vicinissimo al goal con il colpo di testa da parte di Savva, che salta più in alto di tutti ma si vede negare la gioia del goal soltanto dal legno più alto. Brutto fallo di Ruiz su Chiwisa che alla peggio alla caviglia e lascia il campo pochi minuti dopo. Ancora Torino pericoloso con il palo dopo la grande triangolazione con Njie chi è arriva contro il portiere ma spedisce la palla sul palo. Atalanta adesso in difficoltà. Torino che alza il ritmo e realizza la rete con un facile tap-in con Ciammaglichella.

VIDEO TORINO ATALANTA: IL TABELLINO

Marcatori: 64′ Ciammaglichella (T)

Torino: Passador, Dembele, N’Guessan, Dellavalle, Opoku, Barzago (33′ Savva), Ruszel (46′ Ruiz), Weidmann (74′ Marshage), Dell’Aquila (46′ Ciammaglichella), Corona (84′ Ansah), Nije. A disp: Brezzo, Servalli, Gaj, Wade, Anton, Rettore, Jurgens, Vaiarelli, Antolini, Silva. All: Scurto.

Atalanta: Bertini, Palestra, Del Lungo, Guerini, Ghezzi (71′ Stabile), Roaldsoy (71′ Muhameti), Mendicino (71′ Regonesi), Colombo, Chiwisa (60′ Riccio), Vavassori, Vlahovic (55′ De Nipoti). A disp: Pardel, Bernasconi, Perez, Tavanti, Bevilacqua, Falleni, Cellerino. All: Fioretto.

Ammoniti: Ruszel (T), Ruiz (T), N’Guessan (T), Mendicino (A), Roaldsoy (A).

Espulsi: Scurto (T).

Arbitro: sig. Perri.

