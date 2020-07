Video/ Torino Brescia (3-1): highlights e gol, i granata vedono la salvezza (Serie A)

Il video di Torino Brescia ci permette di assistere a un’altra gara piena di colpi di scena e con tante emozioni. Pronti via viene annullato un gol ad Andrea Belotti, pescato in fuorigioco dal guardalinee. All’ottavo Simone Verdi calcia molto forte da fuori area, la palla termina di pochissimo sopra la traversa. Passano cinque giri di orologio e ancora verdi supera un avversario e calcia con grande potenza, stavolta la precisione c’è ma risponde presente anche il portiere avversario Joronen. Al minuto 16 Mateju colpisce di testa, trovando pronto però Sirigu a dirgli di no. Siamo al minuto 21 quando la gara si sblocca grazie a Ernesto Torregrossa che non sbaglia servito da solo davanti al portiere avversario. Lo stesso Torregrossa poco prima dell’intervallo sfiora il gol del raddoppio e la personale doppietta. Pronti via nella ripresa la gara torna in equilibrio a causa dello sfortunato autogol di Mateju. Belotti prende il palo subito dopo e la dinamica della partita cambia a sorpresa. Arriva al minuto 58 la rete del solito Gallo Belotti, che non sbaglia di testa. A quattro minuti dal termine arriva anche la rete di Simone Zaza per il definitivo 3-1. Nei minuti di recupero Skrabb prima e Donnarumma poi sbagliano due gol praticamente fatti.

VIDEO TORINO BRESCIA: LE DICHIARAZIONI

Alla fine di Torino Brescia si può dire molto soddisfatto mister Moreno Longo che permette ai granata di tornare a fare tre punti in una gara non facile e dove era andato sotto nel primo tempo. L’ex tecnico del Frosinone ha parlato a Sky Sport al termine del match: “Partita come questa si possono definire una trappola, visto che contro hai una squadra che non ha più nulla da perdere. L’importante rimane mantenere la lucidità ed essere freddi. Questo non era scontato nè tantomeno facile, siamo stati bravi però a ribaltare la gara e a portare poi i tre punti a casa”.

VIDEO TORINO BRESCIA: IL TABELLINO

Marcatori: pt. 21′ Torregrossa (B); st. 3′ Mateju (a, T), 15′ Belotti (T), 41′ Zaza (T)

Ammoniti: st. 6′ Papetti (B), 11′ Tonali (B), 31′ Zaza, 37′ Donnarumma

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri (st.43′ Djidji), Meité, Rincon, Ansaldi (st. 30 Aina); Verdi (st. 33′ Lukic); Zaza, Belotti (st. 43′ Berenguer). A disposizione: Ujkani, Rosati, Singo, Greco, Edera, Millico, Ghazoini, Adopo. Allenatore: Longo

Brescia (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Martella; Spalek, Tonali (st. 15′ Viviani), Dessena, Bjarnason (st. 15′ Zmrhal); Donnarumma, Torregrossa (st. 42′ Ghezzi). A disposizione: Andrenacci, Gastaldello, Ndoj, Chancellor, Aye’, Mangraviti, Skrabb, Semprini. Allenatore: Lopez