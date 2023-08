Video/ Torino Cagliari (0-0) highlights: un punto a testa per Juric e Ranieri (Serie A 1^ giornata)

VIDEO TORINO CAGLIARI (0-0): I GRANATA SPRECANO

La sfida tra Torino e Cagliari termina a reti bianche con le due compagini che hanno creato alcune occasioni ma hanno peccato nella fase decisiva. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Granata ad un passo dal vantaggio! Da angolo Sanabria colpisce al volo, Radunovic compie un grande intervento. Occasione per il Cagliari. Respinge la difesa avversaria, Azzi calcia al volo e sfiora il bersaglio grosso. Oristanio recupera la sfera su Rodriguez, ottima la chiusura di Buongiorno. Vlasic crossa in mezzo, Goldaniga la mette in angolo. Sfera per Sanabria che entra in area, Dossena lo rallenta, ritorna Sanabria che prova a servire Ricci, palla lunga. Nandez sfiora il gol!

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ultimo assalto a Lukaku, sfida all'Atalanta per Holm (22 agosto 2023)

Bellissimo tiro a giro, Milinkovic-Savic salva sfoderando una grande parata. Schuurs ci va di testa su angolo, palla fuori di un soffio, fioccano le occasioni. Ricci ci prova dalla distanza, la palla termina fuori. Karamoh supera Goldaniga e calcia, palla altissima e potenziale occasione sprecata. Azione personale di Oristanio, fallo di Buongiorno che viene anche ammonito. Iniziativa di Azzi sulla corsia di competenza, l’esterno viene chiuso in fallo laterale. Vojovoda prova il tiro in girata in area, palla che sfiora la porta di Radunovic. Sanabria prova a servire di tacco Ilic, ottima la chiusura di Sulemana. Dall’altra parte ci prova Oristanio, tiro che non trova lo specchio. Termina la prima frazione di gara.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ C'è l'accordo per Pavard. Correa verso il Torino (22 agosto 2023)

VIDEO TORINO CAGLIARI: IL SECONDO TEMPO

Ricci crossa in mezzo, Schuurs non ci arriva di testa. Palla in profondità per Radonjic, chiude bene Sulemana. Luvumbo supera Schuurs ed entra in area, Milinkovic-Savic esce con i tempi giusti e lo ferma. Schuurs falloso su Luvumbo in area, contatto lieve, non c’è il calcio di rigore. Bellanova crossa in mezzo, Dossena con un colpo di testa rinvia, arriva Vojvoda che non trova lo specchio. Occasione per Jankto in area di rigore, la conclusione è facile preda di Milinkovic-Savic. Jankto scambia con Pavoletti che calcia di prima ma non trova la porta. Cinque minuti alla fine, ci provano le due compagini. Pavoletti prova la giocata, chiude bene Buongiorno. Radonjic ci prova dalla distanza, Radunovic respinge con il petto. Ancora Radonjic pericoloso, il colpo di testa non trova la porta. Fallo di Pavoletti su Linetty, giallo per il centravanti. Termina il match.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Oggi le visite di Pellegrino. Richieste dalla Premier per Origi (22 agosto 2023)

VIDEO TORINO CAGLIARI: IL TABELLINO

Ammoniti: 34′ Buongiorno (T), 90′ Pavoletti (C)

Torino (3-4-2-1): Milinkvoic Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Karamoh; Sanabria. A disposizione: Gemello, Popa, Bayeye, Zima, Radonjic, Pellegri, Ilkhan, Dembelè, Tameze, Gineitis, Linetty, N’Guessan, Verdi. Allenatore: Juric.

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Goldaniga, Obert; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Oristanio, Luvumbo. A disposizione: Aresti, Scuffet, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Capradossi, Augello, Pavoletti, Kourfalidis, Shomurodov, Di Pardo. Allenatore: Ranieri.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI TORINO CAGLIARI











© RIPRODUZIONE RISERVATA