Video/ Torino Cagliari (2-3) gol e highlights: Simeone per il colpaccio (Serie A)

Allo Stadio Olimpico di Torino il Cagliari supera in trasferta il Torino per 3 a 2. Nelle fasi iniziali dell’incontro, come ammiriamo nel video Torino Cagliari, sono i padroni di casa guidati dal tecnico Giampaolo a partire alla grande riuscendo a passare subito in vantaggio al 4′ grazie alla rete messa a segno da Belotti, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo del portiere Cragno ai danni di Lukic. I granata cercano immediatamente di raddoppiare senza però andare oltre un paio di spunti fermati quasi sul nascere ed i rossoblu allenati da mister Di Francesco non rimangono a guardare con le mani in mano. I sardi sfiorano infatti il gol del possibile pareggio verso al 9′ con la conclusione di Marin respinta da Sirigu ed il tap-in di Simeone, che spara fuori dallo specchio della porta a causa del pressing difensivo effettuato da Lyanco. Gli ospiti riescono dunque a ristabilire l’equilibrio intorno al 12′ per merito del pari trovato da Joao Pedro, deviando il pallone tutto solo al centro dell’area piccola sul tiro-cross del suo compagno Walukiewicz. I minuti scorrono sul cronometro ed i piemontesi tentano di tornare subito avanti lanciandosi all’attacco con il solito Belotti al 14′, fermato da Cragno, e con Linetty al 19′, contrastato regolarmente da Walukiewicz. I rossoblu, spinti dall’entusiasmo generato dalla rete di Joao Pedro, sembrano vivere un ottimo momento avendo ritrovato la concentrazione necessaria per affrontare questo impegno ed i loro sforzi vengono premiati al 19′ dal gol siglato da Simeone, bravo a completare la rimonta ultimando il sorpasso liberato al centro dell’area di rigore dal passaggio ravvicinato di Nandez. Il capitano granata continua a non avere il supporto adeguato dei suoi compagni in zona offensiva e Rodriguez non sorprende Cragno tramite una conclusione dalla distanza. Nel finale del primo tempo gli isolani sfiorano il tris intorno al 42′ quando la conclusione di Sottil, ispirato da Nandez, finisce fuori dallo specchio della porta avversaria sorvolando sopra la traversa.

Nel secondo tempo, cominciato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, i piemontesi sembrano essere tornati in campo con lo spirito giusto per andare subito a caccia del gol del pareggio e ci pensa infatti il capitano Belotti, autore quindi di una doppietta personale, a ristabilire l’equilibiro iniziale intorno al 49′, approfittando della deviazione aerea di testa di Bonazzoli sul cross effettuato da Vojvoda dalla destra. Al 52′ è lo stesso Bonazzoli a sparare largo mentre il suo compagno Meite si rende pericoloso sempre al 52′ su suggerimento di Belotti, trovando tuttavia la facile risposta di Cragno tra i pali. Dopo il secondo gol firmato da Belotti, il Torino pare essere in grado di gestire la situazione mantenendo il possesso palla per cercare il varco giusto e tornare in vantaggio. Tuttavia i rossoblu si rivelano di nuovo imprevedibili e, nonostante lo spunto di Sottil su suggerimento di Nandez e fermato da Sirigu al 63′, riescono a riportarsi avanti verso il 73′ per merito della rete siglata da Simeone, anche lui autore di una doppietta personale, ribadendo alle spalle del portiere avversario il traversone respinto corto dell’ottimo Nandez. Nell’ultima parte della gara, Belotti e Verdi sprecano un paio di occasioni clamorose per strappare almeno un punto. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa quinta giornata di campionato permettono al Cagliari di salire a quota 4 nella classifica di Serie A mentre il Torino non si muove, rimanendo fermo con zero punti.

VIDEO TORINO CAGLIARI: STATISTICHE E TABELLINO

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Cagliari abbia saputo conquistare questo successo sfruttando al meglio le occasioni create. Il Torino ha fatto suo il possesso palla finale con il 54%, dato questo a cui si aggiunge pure un maggior numero di passaggi completati, 465 contro 296, oltre ad aver effettuato più contrasti, 14 ad 11. I sardi di mister Di Francesco hanno però saputo distinguersi in fase offensiva grazie al 7 a 6 nelle conclusioni indirizzate nello specchio della porta, 9 a 10 quelle totali, nonostante il 128 ad 81 negli attacchi in favore dei granata, dei quali 50 a 38 quelli pericolosi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Cagliari è stata la squadra più fallosa a causa del 16 a 14 nel computo dei falli e l’arbitro Federico La Penna, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Rincon e Bonazzoli da un lato, Rog, Lykogiannis e Pavoletti dall’altro.

Torino Cagliari 2 a 3 (p.t. 1-2)

Reti: 4′, 49′ RIG. Belotti(T); 12′ Joao Pedro(C); 19′, 73′ Simeone(C).

Assist: 12′ Walukiewicz(C); 19′ Nandez(C); 49′ Bonazzoli(T).

TORINO (4-3-1-2) – Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti. A disp.: Rosati, Milinkovic-Savic, Bremer, Segre, Verdi, Gojak, Ansaldi, Singo, Edera, Murru, Buongiorno. All.: Giampaolo.

CAGLIARI (4-2-3-1) – Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. A disp.: Aresti, Vicario, Caligara, Klavan, Tramoni, Pisacane, Faragò, Oliva, Cerri, Pavoletti, Ounas, Carboni. All.: Di Francesco.

Arbitro: Federico La Penna (sezione di Roma 1).

Ammoniti: 31′ Rincon(T); 31′ Rog(C); 65′ Bonazzoli(T); 75′ Lykogiannis(C); 89′ Pavoletti(C).

Espulsi: 87′ Milinkovic-Savic(T).

VIDEO TORINO CAGLIARI





© RIPRODUZIONE RISERVATA