Video/ Torino Cremonese (0-0) highlights: pari senza gol per Juric ed Alvini!

Video Torino Cremonese che regala a tutti gli appassionati di calcio, e della Serie A in particolar modo, l’occasione di riassaggiare la massima serie italiana. Manca sempre meno per la Serie A ma i ritmi sono molto bassi con la Cremonese che sembra fare la partita fino all’esplosione di Radonjic. Il serbo, tornato dal Mondiale in Qatar, dimostra di essere in forma e sembra imprendibile per la difesa iniziando con una serie di dribbling ubriacanti che mettono in difficoltà la difesa avversaria che si salva. Si salva anche nell’occasione di Schuurs con la parata di Carnesecchi con i piedi.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: "manita" Foggia, Turris ko

Il primo tempo finisce con un Torino in pieno controllo della gara nonostante gli attacchi non siano stati troppi. L’occasione più ghiotta per la Cremonese avviene dopo l’errore in uscita di Vojvoda con l’esterno che regala la possibilità a Dessers di presentarsi davanti al gigante serbo Milinkovic-Savic. Vanja chiude lo specchio ed allontana il pericolo. Alvini e Juric intervengono con molti cambi ma il pepe non c’è e la gara termina con il risultato di 0-0. Buona prova difensiva della Cremonese in aspettativa della gara contro la Juventus al rientro dalla sosta.

Diretta/ Taranto Monopoli (risultato finale 0-0): derby a reti bianche!

VIDEO TORINO CREMONESE: IL TABELLINO

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic (st 29′ Berisha); Djidji (st 14′ Rodriguez), Schuurs (st 29′ Buongiorno), Zima (st 29′ Bayeye); Lazaro (st 29′ Weidmann), Ilkhan (pt 30′ Adopo), Gineitis, Vojvoda (st 29′ Dembelè); Miranchuk (st 29′ Edera), Radonjic (st 14′ Ciammaglichella); Sanabria (st 29′ Caccavo). A disposizione: Fiorenza, Ruszel, Wade, Antolini. Allenatore: Juric.

Cremonese (4-3-2-1): Carnesecchi (st 1′ Sarr); Ghiglione (st 1′ Lochoshvili), Hendry (st 32′ Vasquez), Bianchetti (st 22′ Aiwu), Sernicola (st 32′ Baez); Pickel (st 22′ Tsadjout), Ascacibar (st 12′ Castagnetti), Milanese (st 12′ st Castagnetti); Okereke (st 22′ Zanimacchia); Dessers (st 12′ Ciofani), Bonaiuto (st 12′ Afena-Gyan). A disposizione: Saro, Valeri, Acella, Meite, Escalante, Quagliata. Allenatore: Alvini.

Diretta/ Audace Cerignola Monterosi Tuscia (risultato finale 3-0): la chiude Ligi

Arbitro: M. Gualtieri di Asti (ass. Schirru e C. Gualtieri; IV uomo Gariglio)

CLICCA QUI PER IL VIDEO TORINO CREMONESE: HIGHLIGHTS











© RIPRODUZIONE RISERVATA