Video/ Torino Cremonese (2-2) gol e highlights: pari e patta, Singo salva i granata

VIDEO TORINO CREMONESE: DUE GOL PER PARTE

Torino Cremonese video gol e highlights del venitreesimo turno di Serie A terminato con il risultato di 2-2 con tre dei quattro gol totali siglati nella ripresa. La prima parte della frazione iniziale ha infatti visto un dominio senza gol da parte del Torino, disposto in campo con un baricentro molto alto e un pressing asfissiante che ha reso difficilissima la serata degli ospiti. Al quarantunesimo Sernicola sgambetta Ilic in area e Camplone assegna il penalty, realizzato in maniera egregia da parte di Sanabria su Carnesecchi.

Il secondo tempo è invece più colorato di grigiorosso con il pari di Tsadjout, grande conclusione da fuori area che si insacca alle spalle di Milinkvoic-Savic, e il vantaggio di Valeri con uno straordinario tiro dalla lunga gittata dell’esterno classe 1998 al suo secondo gol in questo campionato. La festa della Cremonese dura però appena cinque minuti, il tempo che impiega Singo per ricevere da Miranchuk e mettere in fondo al sacco la sfera nonostante il tocco di Carnesecchi. Una ripresa molto intensa che ha visto nel giro di venti minuti i lombardi ribaltare completamente il risultato, complice un gioco più propositivo e meno conservativo. Dopo lunghi attimi di confusione, i granata hanno ripreso in mano la gara segnando appunto il 2-2 anche se il forcing finale non ha portato il risultato che i tifosi speravano contro l’ultima in classifica. Ora per il Toro testa al derby mentre la Cremonese dovrà vedersela in casa con la Roma.

TORINO CREMONESE: SANABRIA PRESENTE, CARNESECCHI ALZA IL MURO

Quello che sta mancando al Torino in questo momento, oltre ad una sfilza di indisponibili, è la voglia e la fame che si rivede negli occhi di Sanabria. Se tutti avessero la fame del paraguaiano, Juric sarebbe l’uomo più felice sulla Terra. La prestazione dell’ex Genoa è anche oggi un manifesto di generosità e cattiveria agonistica, arricchita da un gol nonostante qualche occasione sbagliata di troppo. Nella serata che ha visto Vlasic alzare bandiera bianca a poche ore dall’inizio del match (anche la presenza nel derby è in dubbio) Miranchuk è stato decisivo dando alla squadra granata una grossa mano, servendo palloni importanti tra cui l’assist per il 2-2 di Singo. Da annotare però la palla persa che ha portato al gol di Valeri, ma come detto prontamente perdonato per via del passaggio decisivo per il compagno pochi istanti dopo.

A proposito di Valeri: prestazione veramente molto positiva dell’esterno della Cremo, autore di un gol strepitoso da lontano e di una performance di qualità. Da lodare anche il solito Carnesecchi che fa il possibile sul secondo gol e per il resto risponde presente ai tentativi di assalto finale da parte dei granata, mantenendo la porta imbattuta e regalando alla sua squadra un punto. Per un attaccante è invece fondamentale sbloccarsi e lo sa bene Tsadjout che riesce a trovare la rete del pareggio dopo mesi senza senza trovare la via del gol. Facendolo in maniera molto speciale con una conclusione bellissima.

VIDEO TORINO CREMONESE, IL TABELLINO

TORINO-CREMONESE 2-2

RETI: 41′ Sanabria su rigore (T), 9′ st Tsadjout (C), 30′ st Valeri (C), 34′ st Singo (T).

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs (21′ st Buongiorno), Rodriguez; Aina (21′ st Singo), Ilic (45’+2 Gineitis), Linetty, Vojvoda (45’+2 Seck); Karamoh (21′ st Radonjic), Miranchuk; Sanabria. A disp.: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Vieira, Adopo. All.: Ivan Juric

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari (41′ st Lochoshvili), Bianchetti, Aiwu; Sernicola (35′ st Ghiglione), Pickel, Meité (1′ st Afena-Gyan), Benassi, Valeri; Okereke (35′ st Buonaiuto), Tsadjout (23′ st Ciofani). A disp.: Saro, Sarr, Castagnetti, Acella, Galdames, Quagliata, Dessers. All.: Davide Ballardini.

ARBITRO: Sig. Giacomo Camplone Pescara

