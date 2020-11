Video/ Torino Crotone (0-0): highlights, pareggio senza gol (Serie A)

Allo Stadio Olimpico Grande Torino le formazioni di Torino e Crotone si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0, dunque niente gol nel video Torino Crotone. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati da mister Giampaolo vivono qualche attimo di apprensione a causa di uno scontro di gioco tra Magallan e Belotti, con quest’ultimo che è parso in grado di proseguire dopo aver subito un brutto colpo. Gli ospiti allenati dal tecnico Stroppa tentano di sorprendere subito gli avversari avanzando verso l’area di rigore avversaria ma rimediano anzi un cartellino giallo nei confronti di Vulic al 5′ quando Rincon sembrava averlo appena sfiorato in area e Simy al 6′ viene invece contrastato ottimamente da Bremer. I rossoblu ci riprovano quindi al 9′ ma il solito Vulic viene fermato anche in questo caso dalla retroguardia piemontese. I minuti scorrono sul cronometro e dopo un primo avvio di marca rossoblu, i padroni di casa reagiscono verso il 10′ quando Belotti manca una buona opportunità commettendo addirittura fallo su Magallan. I calabresi sembrano avere in mano la situazione e si rendono pericolosi intorno al 25′ tramite lo spunto di Cigarini, la cui conclusione a giro non impensierisce in ogni caso Sirigu tra i pali. Il duello tra Belotti e Magallan prosegue con quest’ultimo bravo a fermare l’attaccante avversario sul più bello verso il 33′. Nell’ultima parte della prima frazione di gioco, precisamente durante il recupero, i granata mancano una buona occasione con Lukic al 45’+1′ e, sul fronte opposto, Pereira costringe Sirigu ad intercettarne una conclusione insidiosa sempre al 45’+1′.

Nel secondo tempo, cominciato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, sono i Pitagorici a partire meglio sulla scia di quanto di buono fatto nel finale della frazione precedente. Gli uomini di mister Stroppa vanno al tiro con Messias al 47′, senza trovare lo specchio della porta, e poi al 49′ con Pereira, il quale lamenta un contatto falloso di Bremer non fischiato dall’arbitro che preferisce lasciar proseguire. Nell’ultima parte dell’incontro i rossoblu vedono le loro speranze di vittoria spegnersi dopo aver costretto Sirigu a deviare in calcio d’angolo la potente conclusione di Messias al 76′ e soprattutto a causa dell’inferiorità numerica maturata dall’88’ per colpa dell’espulsione rimediata da Luperto, a cui è stato mostrato il secondo giallo dopo quello ricevuto in precedenza. Il punto conquistato in questa settima giornata di campionato permette rispettivamente al Torino di salire a quota 5 ed al Crotone di toccare i 2 punti nella classifica della Serie A.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la partita sia stata molto equilibrata a cominciare per esempio dal possesso palla finale favorevole al Crotone con appena il 52%. I rossoblu hanno inoltre saputo distinguersi in zona offensiva grazie al 9 a 5 nelle conclusioni totali, delle quali 2 a 1 quelle indirizzate nello specchio della porta, nonostante il 2 a 1 nelle occasioni da gol per i granata. Dal canto loro, i piemontesi hanno effettuato più recuperi rispetto ai calabresi, 45 a 38, e sono stati più precisi nei passaggi: l’85% contro l’83% con 360 contro 376 appoggi completati. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Crotone è stata la squadra più scorretta a causa del 16 a 15 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Francesco Fourneau, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per ben volte ammonendo rispettivamente Verdi, Rodriguez e Belotti da un lato, Vulic, Luperto, quest’ultimo in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, e Pereira dall’altro.

Torino-Crotone 0 a 0

TORINO – Sirigu; Vojvoda(66′ Singo), Lyanco, Bremer, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. A disp.: Rosati (GK), Milinkovic-Savic (GK), Segre, Gojak, Zaza, Ansaldi, Edera, Bonazzoli, Murru, Nkoulou, Buongiorno. All.: Giampaolo. CROTONE – Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; P.Pereira, Benali, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. A disp.: Festa (GK), Crespi (GK), Cuomo, Golemic, Crociata, Rojas, Zanellato, Djidji, Siligardi, Rispoli, Petriccione, Eduardo. All. Stroppa.

Arbitro: Francesco Fourneau (sezione di Roma 1).

Ammoniti: 5′ Vulic (C); 41′ Verdi (T); 56′, 88′ Luperto (C); 59′ Rodriguez (T); 78′ Belotti (T); 81′ Pereira (C);

Espulsi: 88′ Luperto (C).

