Video/ Torino Empoli (2-2) gol e highlights: La Mantia completa la rimonta

Torino ed Empoli si dividono la posta in palio con il match che cambia con l’espulsione di Singo. Partono fortissimo i granata che nei primi quindici minuti trovano il doppio vantaggio con Pobega e Pjaca. L’Empoli però risponde con Romagnoli, nel finale di primo tempo, e La Mantia nella ripresa. Andiamo a rivivere tutte le emozioni del match. Henderson la mette in mezzo da punizione, palla direttamente tra le braccia di Milinkovic-Savic. Empoli subito molto aggressivo. Azione personale di Singo che conclude ma non trova lo specchio. Pjaca crossa, Luperto spazza. Slalom di Pjaca che calcia in area, tiro deviato che arriva sulla testa di Sanabria, da due passi spreca. Pobega! La sblocca il Torino! Sbaglia tutto in uscita Zurkowski, ruba palla Sanabria che calcia, sul rimpallo arriva Pobega che la mette in rete! Empoli che ora prova a risalire la china. Bandinelli per Pinamonti che di testa non trova la porta. Azione personale di Pjaca che da fuori area trova la rete del due a zero! Di Francesco serve Bandinelli, il tiro in diagonale viene messo in angolo. Sul cross di Henderson non accade nulla di pericoloso. Fallo di Stojanovic su Aina, punizione Torino da fuori area. Batte Praet tra le braccia di Vicario. Passa Di Francesco, Singo è costretto al fallo e si becca il giallo.

Il direttore di gara viene chiamato al VAR, potrebbe essere rosso per Singo, fallo da ultimo uomo. Cambia il colore del cartellino, rosso per Singo. Potrebbe ora cambiare la gara con il Torino ridotto in dieci uomini. La riapre Romagnoli! Su calcio d’angolo di Henderson arriva il colpo di testa vincente del difensore! Empoli con l’uomo in più, intanto Juric toglie Pjaca ed inserisce Vojvoda. Pobega recupera su Zurkowski, palla per Aina che trova la respinta di Vicario. Luperto ci prova da fuori area, para facile Milinkovic-Savic. Guizzo di Praet da fuori area, palla altissima. Pochi minuti alla fine di un primo tempo ricco di episodi ed emozioni. Henderson morbido in area non trova nessuno. Bandinelli travolge Vojvoda, giallo anche per lui. Dopo due minuti di recupero termina la prima frazione di gara. Decidono al momento Pobega, Pjaca e Romagnoli. Il Torino è in dieci per l’espulsione di Singo.

SECONDO TEMPO

Pinamonti di tacco per Di Francesco, Bremer devia sulla traversa con la schiena! Zurkowski da fuori area, tiro centrale. Scatta Stojanovic che viene fermato da Aina, giallo per lui. Andreazzoli inserisce Bajrami per Bandinelli. Torino che ora prova a far girare la sfera. Marchizza trattiene Praet e si prende il giallo. Romagnoli la mette in area, para facile Milinkovic-Savic. Bremer intercetta il passaggio di Luperto ed arriva fino alla porte avversaria ma non trova la porta. Grande servizio di Luperto per La Mantia che viene pescato in fuorigioco. Luperto trova La Mantia che di testa trova la rete del pareggio! Torino ora in grande difficoltà, Empoli che attacca sulle ali dell’entusiamo.

Sfonda Parisi con Rincon che chiude giusto in tempo. Massima pressione dell’Empoli che vuole vincerla. Bajrami punta Aina e guadagna un calcio d’angolo. Parisi da fuori area, para facile Milinkovic-Savic. Lukic da angolo per Zaza che tocca male. Haas calcia con il destro da fuori area, palla fuori. Cross basso di Parisi facile preda di Milinkovic-Savic. La Mantia ci prova di testa ma la mette alta. Quattro i minuti di recupero. Grandiosa giocata di Luperto che prende il fallo di Luperto, giallo per il difensore. Termina il match tra Torino ed Empoli sul due a due.

IL TABELLINO

Espulsi: 32′ Singo (T), st 49′ Accardi (dalla panchina)

Ammoniti: pt 47′ Bandinelli (E), st 5′ Aina, 9′ Juric, 12′ Marchizza (E), 48′ Luperto (E)

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Singo, Pobega, Lukic, Aina (st 44′ Izzo); Pjaca (st 34′ Vojvoda), Praet (st 29′ Rincon); Sanabria (st 29′ Zaza). A disp. Berisha, Gemello, Baselli, Kone, Brekalo, Linetty, Warming. All. Juric.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Marchizza (st 17′ Parisi); Henderson, Ricci, Bandinelli (st 9′ Bajrami); Zurkowsk (st 17′ Haas)i; Di Francesco (st 17′ La Mantia), Pinamonti (st 43′ Mancuso). A disp.: Ujkani; Stulac, Cutrone, Fiamozzi, Asllani, Tonelli, Ismajli. All. Andreazzoli.

