Video Torino Fiorentina (risultato finale 0-0) gol e highlights della gara valida per la seconda giornata della Serie A 2025/2026.

LA SINTESI DEL VIDEO TORINO FIORENTINA, GOL E HIGHLIGHTS

Finisce con un pareggio senza reti per 0 a 0 la sfida fra il Torino e la Fiorentina. Allo Stadio Olimpico Grande Torino nel primo tempo Israel non si lascia sorprendere dal tentativo di Maripan uscendo dai pali in maniera in qualche modo efficace subito intorno al 3′. I piemontesi si affacciano quindi a loro volta in zona offensiva all’8′ quando Simeone smarca Casadei che però non riesce a superare l’estremo difensore De Gea.

Serie A/ Milan torna a vincere, Juve prima con Vlahovic, Inter crolla a Udine e derby d’Italia infuocato

L’iniziativa dalla lunga distanza di Dodo non coglie impreparato Israel nonostante avesse allontanto la palla di testa al 17′. I gigliati collezionano diverse occasioni fallite con Kean, fra il 22′ ed il 24′, Piccoli, disinnescato in angolo al 33′, e Comuzzo, impreciso al 38′. Neanche il Toro capitalizza con Ngonge per colpa di De Gea sia al 39′ che con Simeone al 41′ ed il solito Israel evita invece il peggio su Mandragora al 44′.

Risultati Serie A, classifica/ L'Udinese sbanca San Siro! Diretta gol live score (oggi 31 agosto 2025)

Nel secondo tempo i granata riescono a combinare di meglio con Simeone, ben contrastato da Ranieri, al 52′ e di nuovo la Fiorentina sbatte con Dodo contro Israel al 53′. Nel finale il portiere uruguaiano spranga la sua porta pure al 72′ negando l’eventuale gioia del gol a Gosens, autore appunto di un infelice colpo di testa in questa circostanza.

Questo punteggio regala un punto ad entrambe le formazioni con il Torino che si muove in classifica portandosi a quota uno. La Fiorentina raggiunge invece i due punti nella graduatoria della Serie A per la stagione 2025/2026 dopo altrettante giornate.

DIRETTA/ Inter Udinese (risultato finale 1-2): annullato il pari di Dimarco! (31 agosto 2025)

VIDEO TORINO FIORENTINA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS