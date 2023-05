Video/ Torino Fiorentina (1-1) gol e highlights: gol di Jovic e Sanabria! (Serie A)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TORINO FIORENTINA (1-1): LA PARTITA

Finisce con un pareggio il match in programma allo stadio “Olimpico” fra Torino e Fiorentina: l’1-1 maturato nel corso dei 90′ è tutto sommato il risultato più giusto ma non consente né agli uomini di Ivan Juric né all’undici allenato da Vincenzo Italiano di rispondere alla vittoria del Monza che ora occupa in solitaria l’ottavo posto in classifica. Viola che si presentavano alla sfida con un robusto turn-over dopo le fatiche dell’infinita semifinale di Conference League col Basilea, laddove invece i granata riuscivano a schierare Sanabria in attacco: primo tempo abbastanza equilibrato con i gigliati a gestire il giro palla e la formazione di casa a provare a colpire di rimessa con Vlasic e Karamoh. Ne venivano fuori così 45′ a reti bianche ma molto godibili, con Sottil in palla tra i toscani e Schuurs che proprio in chiusura sfiorava il gol sugli sviluppi di un corner.

Nella ripresa la mossa di Italiano pagava subito: dentro Jovic al posto proprio di Sottil e il serbo timbrava il cartellino al 48′ su assist col contagiri di Kouame. Col vento in poppa, gli ospiti addirittura sfioravano pure il punto dello 0-2 con Barak (51′) e reclamavano per un presunto tocco di mano di Djidji in area granata. Poi però era Buongiorno, cuore Toro, a suonare la carica prima con un tiro al 55′ e poi fornendo a Sanabria il cioccolatino che il paraguayano scartava per l’1-1. Era il punto che decideva la sfida con quasi mezz’ora di anticipo dato che, nonostante un paio di brividi nel finale, le squadre si accontentavano del pari: con questo risultato Torino e Fiorentina salgono a braccetto a quota 50, affiancando il Bologna al nono posto e restando comunque in corsa per l’ottava piazza che potrebbe anche valere l’Europa.

VIDEO GOL TORINO FIORENTINA (1-1): IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): MIlinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo (61′ Ola Aina), Ilic, Ricci, Rodriguez (61′ Lazaro); Vlasic, Karamoh (61′ Miranchuk); Sanabria (79′ Pellegri). A disposizione: Fiorenzo, Gemmello, Bayeye, Gravillon, Zima, Pellegri, Vieira, Lazaro, Adopo, Seck, Vojvoda, Aina, Miranchuk, Gineitis, Linetty. Allenatore: Ivan Juric

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Mandragora (72′ Bianco), Duncan; Sottil (46′ Jovic), Barak (85′ Ranieri), Saponara (65′ Brekalo); Kouame (72′ Ikonè). A disposizione: Terracciano, Vannucchi, Dodo, Biraghi, Milenkovic, Jovic, Cabral, Castrovilli, Ikone, Ranieri, Bianco, Kayode, Brekalo. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Reti: 48′ Jovic, 66′ Sanabria.

Ammoniti: Mandragora (Fiorentina), Singo (Torino), Bianco (Fiorentina).

