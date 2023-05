Video/ Torino Frosinone Primavera (3-0) gol e highlights: granata piegano i ciociari

Il Torino supera con un netto tre a zero il Frosinone e resta in seconda posizione. La doppietta di Caccavo e Savva regalano una vittoria molto preziosa in zona play-off. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Ottimo spunto di Errico, palla per Ferrieri che non trova il tocco vincente. Frosinone che continua ad attaccare a caccia del vantaggio. Azione personale di Dell’Aquila che arriva al limite dell’area e calcia, palla fuori. Caccavo! La sblocca il Torino! Weidmann serve Caccavo che da solo contro Palmisani non sbaglia. Torino che continua ad attaccare a caccia del raddoppio, Weidmann calcia, la conclusione centra un difensore del Frosinone. Mancano pochi minuti alla fine della prima frazione di gara, Torino avanti grazie a Caccavo.

Video/ Torino Monza (1-1) gol e highlights: Caprari risponde a Sanabria!

SECONDO TEMPO

Weidmann, fallo di reazione su Maestrelli, espulsione e Torino in dieci. Si tratta esattamente di secondo giallo. Caccavo! Doppietta e raddoppio del Torino! La difesa del Frosinone è poco reattiva, Caccavo aggancia e sigla. Maestrelli, fallo di reazione su Passador, ciociari in dieci. Rigore a favore del Torino! Calcia Dell’Aquila, Palmisani respinge, arriva Savva sulla respinte e la chiude. Passador salva su Jirillo, il Frosinone non trova il gol della bandiera. Termina il match, vince il Torino.

Diretta/ Torino Monza (risultato finale 1-1): Caprari trova il gol del pareggio!

IL TABELLINO

Marcatori: pt 30′ Caccavo, st 9′ Caccavo, 28′ Savva

Espulsi: st 4′ Weidmann (T), 32′ Maestrelli (F)

Ammonito: pt 30′ Selvini, st 27′ Palmisani

Torino (4-3-3): Passador; Antolini (st 36′ Opoku), Dellavalle, Anton (st 46′ Wade), Dembelè; Savva, Ruszel (st 46′ Acar), Weidmann; Caccavo (st 22′ Barzago), Dell’Aquila, Njie (st 36′ Ansah). A disposizione: Servalli, Brezzo, Rettore, Corona, Vaiarelli, Dalla Vecchia, Capac, Makadji. Allenatore: Scurto.

Frosinone: Palmisani, Bruno (st 15′ Gozzo), Kamensek (st 19′ Mulattieri), Selvini, Milazzo, Cangianiello (st 30′ Pera), Maestrelli, Errico, Ferrieri (st 15′ Condello), Maura, Voncina (st 30′ Jirillo). A disposizione: Stellato, Di Chiara, Rosati, Stefanelli, Macej, Mezsargs. Allenatore: Gorgone.

Diretta/ Torino Frosinone Primavera (risultato finale 3-0): la chiude Savva!

Arbitro: Monaldi di Macerata

Clicca qui per il video con i gol e gli highlights di Torino-Primavera











© RIPRODUZIONE RISERVATA