Video/ Torino Genoa (0-0) gli highlights: un palo rallenta il volo del grifone!

Nessun gol nella sintesi video di Torino Genoa. Una partita in cui la squadra di Davide Nicola annulla il divario in classifica con il Grifone di Ballardini, che però si conferma formazione solidissima e temibile. I granata agganciano il quinto pareggio consecutivo in campionato, mentre il Genoa con il sesto risultato utile di fila sale a quota venticinque punti in classifica. E se i granata restano in zona retrocessione, i rossoblu possono guardare con più serenità ai prossimi match, visto il margine di sicurezza costruito con Ballardini in panchina. Per quanto riguarda gli highlights della partita, Torino e Genoa non regalano di certo un grande spettacolo sul rettangolo verde. Nel primo tempo l’infortunio di Criscito costringe il Grifone ad effettuare un cambio non previsto. Entra Goldaniga, che non fa rimpiangere il capitano, anzi. I rossoblu soffrono la fisicità del Torino ma non concedono molto in difesa. Davanti Destro e Pandev risultano sterili, ci pensa così Czyborra ad impegnare Sirigu con una conclusione potente su cui l’estremo difensore del Torino si oppone coi piedi. Nella seconda parte della gara, nella ripresa, il copione si modifica leggermente. Le due squadre decidono di osare un po’ di più e la partita ne beneficia. Il Genoa va ad un passo dal gol del vantaggio con il solito Zappacosta, che spinge con coraggio e scaglia una sassata da fuori direttamente sul legno granata. I padroni di casa ribattono con Ansaldi: anche la sua conclusione è potente, ma Perin deve limitarsi a bloccarla centralmente. Ancora Genoa in avanti, questa volta con il croato Pjaca subentrato in attacco: colpo di testa da parte dell’ex Juventus, troppo debole per sorprendere Sirigu. Gli ultimissimi minuti della partita si giocano nella metà campo del Genoa, col Torino che tenta il tutto per tutto per vincerla. Alla fine la difesa di Ballardini si conferma imperforabile. Finisce 0-0: il punticino può essere accolto positivamente da entrambe le squadre. Risultato giusto.

IL TABELLINO

TORINO-GENOA RISULTATO FINALE 0-0

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic (70′ Baselli), Mandragora, Rincon (79′ Linetty), Ansaldi (79′ Murru); Zaza (70′ Verdi), Belotti. A disposizione: Ujkani, Milinkovic-Savic, Lyanco, Gojak, Rodriguez, Bonazzoli, Vojvoda, Buongiorno. Allenatore: Nicola

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito (17′ Goldaniga); Zappacosta, Strootman, Rovella, Zajc, Czyborra; Pandev (46′ Shomurodov), Destro (76′ Pjaca). A disposizione: Marchetti, Zapata, Scamacca, Behrami, Portanova, Ghiglione, Melegoni, Onguene, Pellegrini. Allenatore: Ballardini

Arbitro: Pasqua

Ammoniti: Criscito, Rovella, Goldaniga, Radovanovic (G), Bremer, Izzo (T)

