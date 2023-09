Video/ Torino Genoa (1-0) gol e highlights: sospiro di sollievo granata (Serie A 3^ giornata)

Fischio di inizio di Torino Genoa, gara chiusa con pochi spunti in questi primi venti minuti dove le due squadre pensano più ad attaccare piuttosto che a difendere, questo è dato dal fatto che il Toro difende molto bene, come ormai ci ha abituato Juric in questi anni di Serie A. Dall’altra invece il Genoa sbatte contro il muro granata. E ovviamente bloccando il pensatore Gudmundsson rende tutto più difficile innescare Retegui, che è senza ombra di dubbio l’arma più pericolosa della squadra ligure. La partita non lascia spunti per intervenire ì, servirebbe un po’ di fantasia in più.

Termina il primo tempo di Torino Genoa, gara che si è incattivita in questi ultimi minuti di gioco costringendo l’arbitro a estrarre il cartellino giallo sia per Badelj sia per Malinovsky e questo cambia inevitabilmente le sorti del match, almeno per quanto riguarda la fase difensiva visto che i due giocatori sono molto importanti per il pressing volto a recuperare il pallone, soprattutto il mediano. Il tandem del Torino composto da Vlasic e Zapata non sta funzionando granchè, forse il duo deve ancora carburare o forse c’è bisogno di un po’ di fantasia in più, in questo cado un Radonjic potrebbe essere l’arma giusta per riprendere in mano la gara.

TORINO GENOA, IL SECONDO TEMPO

Riprende Torino Genoa, gara molto chiusa con poche azioni da rete se non per qualche iniziativa dalla fascia granata con Bellanova che si accentra e che con un tiro da fuori rende tutto molto difficile a Martinez, ma il portiere genoano resiste e mantiene i suoi a galla. In questi primi venti minuti del secondo tempo invece il Genoa ha cercato di mettere in moto la propria punta centrale Retegui, l’arma più pericolosa ma che fino a questo momento non ha mai visto la porta, ottima infatti la difesa di Shuurs in molte occasioni.

L’arbitro decreta la parola fine per la diretta di Torino Genoa, gara veramente noiosa in cui le due squadre non hanno avuto praticamente spunti per portarla a casa, a parte forse qualche tiro finito alto di Radonij oppure di Gudmundsson ma rimangono delle scintille in mezzo ad una prestazione opaca dell’attacco delle due squadre. Si può dire che però è stata la giornata delle difese, sia Dragusin da una parte sia Schuurs dall’altra infatti hanno fatto registrare dei contrasti da capogiro, da veri leader del settore. Questo è buono per i fantallenatori ma un po’ meno per i reali tecnici, che non riescono ad essere cosi bravi anche in attacco.

TORINO GENOA, IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic 6; Schuurs 6,5, Buongiorno 6, Rodriguez 6; Bellanova 5,5 (82′ Lazaro s.v.), Ricci 5,5, Tameze 5,5 (64′ Seck 5,5), Linetty 6,5 (75′ Linetty), Vojvoda 6; Vlasic 6 (64′ Radonjic), Zapata 6 (64′ Pellegri 5,5).

GENOA (4-3-2-1): Martinez 6; Sabelli 6 (87′ Martin s.v.), Bani 6, Dragusin 6,5, Vasquez 6,5; Strootman 5,5 (57′ Thorsby 5), Badelj 6 (87′ Hefti 5), Frendrup 6; Malinovskyi 5,5 (57′ Kutlu 6) Gudmundsson 6; Retegui 6 (74′ Ekuban 6).

AMMONITI: Malinovskyi, Strootman, Badelj, Seck, Pellegri, Thorsby

RETI: Radonjic 92’