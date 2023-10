Video/ Torino Inter (0-3) gol e highlights: vittoria che vale la vetta! (Serie A, 21 ottobre 2023)

VIDEO TORINO INTER (0-3): NERAZZURRI SHOW

Torino e Inter ha raggiunto il termine dei primi venti minuti del primo tempo con un punteggio ancora bloccato sullo 0-0. Durante questo periodo, il giocatore Dimarco dell’Inter ha avuto un’occasione significativa per sbloccare il punteggio. Dimarco, dimostrando la sua abilità e determinazione, ha creato un’opportunità per l’Inter con un tiro oculato o un’azione determinata. Questo momento ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi di entrambe le squadre, poiché una rete avrebbe potuto cambiare radicalmente l’andamento della partita. Il primo tempo è stato caratterizzato da momenti di intensa azione e tattiche astute da entrambe le squadre. Dimarco, con la sua incursione offensiva, ha cercato di mettere pressione sulla difesa avversaria, cercando di dare il vantaggio all’Inter. La partita rimane aperta e l’occasione creata da Dimarco può rappresentare un punto di svolta. Tuttavia, entrambe le squadre si giocheranno la partita nei prossimi minuti.

DIRETTA/ Juventus Genoa Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (22 ottobre 2023)

La prima metà tra Torino e Inter si è conclusa con un punteggio ancora bloccato sullo 0-0, ma uno dei momenti più chiari e potenzialmente decisivi è stato l’occasione creata da Seck del Torino. Seck ha dimostrato la sua pericolosità in fase offensiva con un’occasione nitida che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi di entrambe le squadre. La sua incursione nella difesa avversaria ha creato una situazione di pericolo e ha messo alla prova la solidità della retroguardia dell’Inter. Questo momento di azione è stato accolto con grande attesa e nervosismo, poiché una rete avrebbe potuto cambiare radicalmente l’andamento della partita. Seck ha cercato di sfruttare al meglio l’opportunità e ha dimostrato determinazione nel cercare di superare la difesa avversaria. Con il punteggio ancora in bilico, la seconda metà della partita promette di essere altrettanto avvincente. Entrambe le squadre cercheranno di capitalizzare sulle opportunità e i tifosi possono aspettarsi ulteriori momenti di tensione e adrenalina.

Video/ Cremona Reggiana (91-95) sintesi e highlights: gara a senso unico! (Lega A basket, 21 ottobre 2023)

TORINO INTER, IL SECONDO TEMPO

Torino e Inter è iniziata con un colpo vincente di Thuram, che ha portato l’Inter in vantaggio per 1-0. Un momento decisivo che ha scosso lo stadio e ha messo la squadra ospite in una posizione di vantaggio. Il gol di Thuram potrebbe cambiare il corso della partita e mettere sotto pressione il Torino, che ora si trova a inseguire. La rete è il risultato di un’azione ben coordinata e potrebbe essere solo l’inizio di ulteriori sviluppi emozionanti nel secondo tempo. La sfida continua e la pressione è ora sul Torino per cercare di pareggiare il punteggio. Come risponderanno i padroni di casa al vantaggio dell’Inter? Il secondo tempo si preannuncia avvincente, con entrambe le squadre che cercano di ottenere il massimo risultato possibile. Resta connesso per scoprire come si svilupperanno gli eventi nel corso della partita.

Video/ Verona Napoli (1-3) gol e highlights: Garcia esulta con Kvara (Serie A, 21 ottobre 2023)

Torino e Inter è giunta alla sua conclusione con un risultato finale di 0-2. La vittoria è stata conquistata dall’Inter con un raddoppio firmato da Lautaro Martinez. La squadra ospite è riuscita a capitalizzare sulle opportunità create durante l’incontro, garantendosi così i tre punti. Il match ha visto momenti chiave e decisive azioni offensive dell’Inter, culminate con i gol che hanno contribuito al successo finale. La difesa e l’efficacia in attacco hanno giocato un ruolo determinante nella vittoria dell’Inter sulla squadra di casa. Lautaro Martinez, autore del secondo gol, ha dimostrato ancora una volta la sua abilità e importanza per la squadra. Resta con noi per ulteriori aggiornamenti sulle partite in corso e le prossime sfide nel mondo del calcio.

TORINO INTER, IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): 32 Milinkovic-Savic; 61 Tameze, 3 Schuurs (dal 5′ st 15 Sazonov), 13 Rodriguez; 19 Bellanova, 28 Ricci, 77 Linetty (dal 41′ st 8 Ilic), 20 Lazaro (dal 41′ st 27 Vojvoda); 16 Vlasic, 23 Seck (dal 29′ st 66 Gineitis); 11 Pellegri (dal 28′ st 9 Sanabria). A disposizione: 1 Gemello, 71 Popa, 6 Zima, 8 Ilic, 9 Sanabria, 10 Radonjic, 15 Sazonov, 27 Vojvoda, 66 Gineitis, 79 Savva, 84 Antolini, 94 N’Guessan. Allenatore: Ivan Juric.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard (dall’11’ st 2 Dumfries), 6 de Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian (dal 47′ st 31 Bisseck), 23 Barella (dall’11’ st 16 Frattesi), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (dall’11’ st 30 Carlos Augusto); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez (dal 36′ st 14 Klaassen). A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoume, 70 Sanchez, 95 Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi.

RETI: al 15′ st Thuram, al 22′ st Lautaro, al 50′ st Callhanoglu (rigore)

Ammonizioni: Barella, Linetty, Carlos Augusto

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI TORINO INTER











© RIPRODUZIONE RISERVATA