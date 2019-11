Video/ Torino Inter (0-3): highlights e gol. Lukaku mette il sigillo (Serie A)

Nella 13^ giornata di Serie A, la Juventus chiama, l’Inter risponde e il testa a testa per la vetta nella massima serie prosegue. I nerazzurri restano a -1 dominando sotto il diluvio allo Stadio Olimpico Grande Torino, battendo la squadra di Mazzarri con un ottimo 3-0. Come si vede nel video di Torino Inter, il risultato si sblocca al 12′, su rinvio di Sirigu Vecino rilancia il pallone in avanti di testa e la difesa granata si addormenta, Lautaro Martinez scappa via e in diagonale sigla il vantaggio. Mazzarri perde subito dopo anche Belotti, che cade di schiena e viene sostituito da Zaza, avendo bisogno di cure ospedaliere per la forte conclusione. Il Toro prova a reagire ma capitola ancora: Sirigu si supera su Lukaku imbeccato da Brozovic, ma sul conseguente calcio d’angolo al 32′ De Vrij si inserisce sul secondo palo e sigla il raddoppio. Nel finale di tempo Conte perde Barella per un fastidio al ginocchio che si teme piuttosto serio, entra Borja Valero ma nel recupero Handanovic è strepitoso nel respingere una conclusione ravvicinata di De Silvestri.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa non cambia il copione, l’Inter gioca di rimessa e al 10′ chiude definitivamente la partita. Ancora Brozovic ispira, movimento da attaccante di razza di Lukaku che sigla il decimo gol in campionato con un grande ingresso in area e conclusione alle spalle di Sirigu. L’ultima mezz’ora è sostanziale accademia di un’Inter che pensa anche alla trasferta di Praga in Champions League, Lukaku con una conclusione in caduta sfiora il poker ma il risultato non cambia più, con l’Inter che si conferma capace di stare col fiato sul collo dell’implacabile Juventus di Sarri.

VIDEO TORINO INTER, HIGHLIGHTS E GOL





