Video/ Torino Juventus (0-1) gol e highlights: ai bianconeri il derby (Serie A)

Allo Stadio Olimpico Grande Torino la Juventus supera in trasferta il Torino per 1 a 0. Nel primo tempo sembrano essere i padroni di casa allenati da mister Juric a tentare di prendere in mano il controllo delle operazioni con gli ospiti guidati dal tecnico Allegri che attendono pazientemente di recuperare la sfera per poi colpire rapidamente in contropiede. I bianconeri provano quindi a proporsi in avanti con Vlahovic e Kean con scarso successo così come Kostic perde la palla oltre la linea di fondo all’11’.

I minuti scorrono sul cronometro ed i granata crescono andando alla conclusione, parata da Szczesny, con Miranchuk intorno al 14′. Il suo compagno Lukic non è poi più preciso al 23′ sparando alto dalla distanza sul ribaltamento di fronte dopo un errore in appoggio di Cuadrado. Nel finale della prima frazione di gioco la Vecchia Signora si affacciano in zona offensiva con Vlahovic al 34′, Locatelli al 35′ e Rabiot al 36′, trovando tuttavia sempre la pronta risposta di Milinkovic-Savic tra i pali.

Nella ripresa la Juventus continua a spingere ed è il solito Milinkovic-Savic ad evitare il peggio sul nuovo tiro da fuori area di Locatelli, deviato in calcio d’angolo al 50′. Nel frattempo Allegri al 52′ ha deciso di inserire Bonucci al posto di Bremer, grande ex della serata forse costretto al cambio per un infortunio muscolare ad una coscia. Il vantaggio bianconero arriva al 74′ grazie alla rete messa a segno da Vlahovic, capitalizzando la sponda di testa di Danilo sugli sviluppi di un calcio d’angolo conquistato dallo stesso attaccante serbo. Nell’ultima parte dell’incontro non si registrano ulteriori azioni realmente degne di nota a causa della mancata reazione del Toro. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Maurizio Mariani, proveniente dalla sezione di Aprilia, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo Linetty e Lazaro solamente tra i padroni di casa. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo decimo turno di campionato permettono alla Juventus di salire a quota 16 nella classifica della Serie A mentre il Torino non si muove, rimanendo fermo con i suoi 11 punti.

Reti: 74′ Vlahovic(J).

Assist: 74′ Danilo(J).

TORINO (3-4-2-1) – Milinkovic-Savic; Djidji(79′ Zima), Schuurs, Rodriguez; Aina(78′ Singo), Lukic, Linetty(78′ Karamoh), Lazaro; Miranchuk, Radonjic(70′ Pellegri); Vlasic. A disp.: Berisha, Gemello, Buongiorno, Bayeye, Vojvoda, Ricci, Ilkhan, Garbett, Adopo, Seck. All.: Juric.

JUVENTUS (3-5-2) – Szczensy; Danilo, Bremer(52′ Bonucci), Alex Sandro; Cuadrado, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean(73′ Milik), Vlahovic(90′ Paredes). A disp.: Perin, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Miretti, Fagioli, Soulé, Iling-Junior. All.: Allegri.

Arbitro: Maurizio Mariani (sezione di Aprilia).

Ammoniti: 60′ Linetty(T); 90’+2′ Lazaro(T).

