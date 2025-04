VIDEO TORINO LECCE: LA PARTITA

Video Torino Lecce che presenta una sfida fin da subito molto divertente. Il giocatore più pericoloso è Acar, il quale sblocca la partita dopo appena sette minuti dopo è seduto vicino alla rete poco prima. Due tentativi prima di battere il portiere portando in vantaggio i suoi. Il Lecce non demorde e si fa vedere con Winkelmann con la grande parata di Plaia che poco dopo si supera su Agrimi. Il Lecce è in salute e torno in partita con la rete di Kovac che approfitta di una grande sponda di tacco del compagno per trafiggere il portiere avversario in diagonale. Solamente due minuti più tardi il Lecce sorpassa i granata con Winkelmann. Poco dopo confeziona l’assist per il tris di Yilmaz.

Video Atalanta Sampdoria Primavera (4-1)/ Gol e highlights: poker Dea, blucerchiati ko

Nel secondo tempo due gialli per Esposito e Acquah prima della punizione meravigliosa che porta la firma di Delle Monache che non sbaglia battendo Plaia. Franzoni dal dischetto trova la rete del 2-4 ma Addo la chiude definitivamente. Lecce che con questi 3 punti sorpassa proprio il Torino approdando a quota 48 in classifica. Torino che, invece, rimane a quota 46 in classifica al 12esimo posto. Successo importante per i giallorossi che ottengono questi tre punti in casa del Torino.

DIRETTA/ Udinese Verona Primavera (risultato finale 1-3): doppietta di Agbonifo! (27 aprile 2025)

VIDEO TORINO LECCE: GOL E HIGHLIGHTS