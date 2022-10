Video/ Torino Milan (2-1) gol e highlights: Djidji e Miranchuk beffano il Diavolo

Nel video di Torino Milan, come da previsioni sono i rossoneri a guidare il pallino del gioco, Leao tra tutti è quello che si è reso più pericoloso con l’iniziativa di Messias che filtra per Brahim Diaz, il quale mette Leao solo davanti al portiere: erroraccio del portoghese che manda fuori a tu per tu con Milinkovic Savic. Il toro solo dopo quindici minuti sembra aver preso le misure al Milan, non trovando ancora la via per arrivare alla corte di Tatarusanu. I granata si limitano a palleggiare in attesa che si creano spazi, non si cerca neanche l’uno contro uno anche se gli esterni, Lazaro e Singo, hanno tra le loro caratteristiche questo fondamentale. La gara fino a questo momento è povera di guizzi e coraggio dei giocatori, da entrambe le parti.

Le squadre vanno nello spogliatoio proprio nel momento in cui il Toro riesce a trovarla quadra e ad offendere la difesa milanista. Il primo a sporcare i guantoni del portiere rossonero è Lukic, il regista che tira una gran botta da fuori. Sempre Lukic, è l’artefice del calcio di punizione che porta in vantaggio il Torino, Djidji devia in porta la palla di Lukic. Il Torino però non si ferma e approfitta del blackout improvviso del Milan, Miranchuk si ritrova il pallone sui piedi dopo la spizzata di testa di Vlasic, che dopo aver superato un difensore appoggia in porta. Il Milan deve approfittare dell’intervallo per rimettere insieme i pezzi e provare una rimonta nei successivi quarantacinque minuti.

VIDEO TORINO MILAN, IL SECONDO TEMPO

Le due squadre che iniziano il secondo tempo come hanno iniziato il primo: il Milan attacca senza però riuscire a trovare la rete. Mentre il Toro si difenda e pressa bene, aspettando di riconquistare palla per addormentare il gioco con il palleggio. Il neo entrato Dest, terzino americano in prestito dal Barcellona, si è messo in mostra con un tiro da fuori che finisce di poco a lato.

Con il passare dei minuti poi i granata trovano fiducia e schermature per gli attacchi rossoneri, riuscendo cosi a salire e a far soffrire il Milan che dopo un momento di euforia non riesce più a scendere verso la porta del Torino. Vlasic si mangia due difensori e crossa in mezzo per Pellegri che però, si fa recuperare da Tomori.

Torino Milan si chiude tra le polemiche, Juric viene addirittura espulso per proteste visto che il goal di Messias, segnato da lontanissimo dopo che il centrocampista rossonero da una spinta vistosa al difensore granata, viene convalidato dall’arbitro Abisso. Da quel momento il Torino sembra non capirci più nulla dopo il torto subito. Errore evidente dell’arbitro e ancora del più del Var che non richiama il fischietto dopo l’evidente errore. La gara diventa poi molto accesa da un punto di vista di falli e cartellini, il toro deve gestire e rimanere calmo per non subire oltre al danno anche la beffa, cosa che riesce a fare portando a casa i tre punti contro un Milan sottotono dopo le partite in Europa.

TORINO MILAN, IL TABELLINO

TORINO MILAN 2-1 (2-0)

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs (31′ st Zima), Buongiorno (28′ st Rodriguez); Singo, Lukic, Ricci (39′ st Linetty), Lazaro; Miranchuk (39′ st Adopo), Vlasic; Pellegri (28′ st Karamoh). A disp.: Gemello, Fiorenza, Bayeye, Rodriguez, Zima, Adopo, Linetty, Seck, Vojvoda, Karamoh, Garbett, Radonjic Allenatore: Juric.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu (1′ st Dest), Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali (25′ st Bennacer), Pobega; Messias (33′ st Giroud), Diaz (1′ st De Ketelaere), Leao (1′ st Rebic); Origi. A disp.: Jungdal, Mirante, Thiaw, Kjaer, Ballo-Touré, Dest, Vrancx, Bennacer, Bakayoko, Adli, Krunic, Rebic, De Ketelaere, Giroud. Allenatore: Pioli.

ARBITRO: Abisso

MARCATORI: 35′ pt Djidji (T), 37′ pt Miranchuk (T), 22′ st Messias (M)

AMMONITI: Al 26′ st espulso l’allenatore del Torino Juric per proteste. Ammoniti: Schuurs, Buongiorno, Pellegri, Linetty, Lukic (T);

