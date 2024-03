Video/ Torino Monza (1-0) gol e highlights: rigore decisivo di Sanabria! (Serie A, 30 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TORINO MONZA: LA SINTESI

Allo Stadio Olimpico Grande Torino il Torino supera il Monza per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Palladino partono bene affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 3′ con una conclusione di Colpani bloccata senza affanno da Milinkovic-Savic. I padroni di casa allenati da mister Paro, in sostituzione dello squalificato Juric, non si lasciano impressionare e tentano di guadagnare campo così da portarsi a ridosso dell’area di rigore avversaira. I minuti scorrono sul cronometro ed i brianzoli insistono calciando a lato con Djuric al 31′.

Nemmeno il suo collega Colpani ha poi maggior fortuna al 35′ quando il suo spunto da posizione favorevole viene provvidenzialmente deviato in corner da Ricci. Nel secondo tempo i granata ricominciano bene la sfida proponendosi infatti in attacco al 49′ con una conclusione di Zapata ispirata dal cross del solito Colpani e parata da Di Gregorio che blocca in uscita bassa. Il tempo scorre ed i piemontesi riescono a passare in vantaggio al 69′ grazie alla rete messa a segno da Sanabria, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di Pessina su Ricci. Le cose si complicano ulteriormente per i lombardi dal 72′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata al 72′ dal capitano Pessina.

Nell’ultima parte dell’incontro il VAR aiuta l’arbitro nel non assegnare il penalty al Toro al 90’+4′ sul presunto contatto irregolare avvenuto tra Lovato e Dany Mota. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gianluca Aureliano, proveniente dalla sezione di Bologna, oltre ad aver espulso Pessina per doppia ammonizione tra gli ospiti, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo soltanto Caldirola nel Monza. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentesimo turno di campionato permettono al Torino di salire a quota 44 nella classifica della Serie A scavalcando proprio i diretti rivali di giornata del Monza, rimasti appunto fermi a 42 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TORINO MONZA: IL TABELLINO

Torino-Monza 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 69′ RIG. Sanabria(T).

TORINO (3-4-1-2) – Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Okereke, Zapata. A disposizione: Gemello, Popa, Masina, Lovato, Sanabria, Pellegri, Sazonov, Kabic, Vojvoda, Savva. Allenatore: Juric (in panchina Paro).

MONZA (4-3-2-1) – Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, A. Carboni; Pessina, Gagliardini, Akpa Akpro; Maldini, Colpani; Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Lo. Colombo, Pedro Pereira, Zerbin, V. Carboni, Dany Mota, Le. Colombo, Ferraris, Berretta, Kyriakopoulos, Ciurria. Allenatore: Palladino.

Arbitro: Gianluca Aureliano (sezione di Bologna).

Ammoniti: 67′, 72′ Pessina(M); 76′ Caldirola(M).

