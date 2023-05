Video/ Torino Monza (1-1) gol e highlights: Caprari risponde a Sanabria!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TORINO MONZA: LA SINTESI

Allo Stadio Olimpico Grande Torino le squadre di Torino e Monza si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le cose sembrano mettersi subito in salita per gli ospiti guidati dal tecnico Palladino, oggi sostituito da Peluso per squalifica, dovendo rimpiazzare Pablo Marì con Marlon a causa di un infortunio già al 6′. I padroni di casa allenati da mister Juric si affacciano invece pericolosamente in zona offensiva con un tiro di Vlasic parato da Di Gregorio all’8′.

Video/ Torino Frosinone Primavera (3-0) gol e highlights: granata piegano i ciociari

I minuti scorrono sul cronometro ed i biancorossi vivono ancora qualche attimo di apprensione per le condizioni in questo caso di Birindelli, che pare in grado di poter proseguire. Sul fronte opposto Miranchuk sollecita di nuovo Di Gregorio al 21′ ed i lombardi provano a suonare la carica con una conclusione debole di Ciurria parata facilmente da Milinkovic-Savic al 25′. Questo duello si ripete poi al 28′ con Ciurria a forzare la deviazione in corner. Nel finale della prima frazione di gioco i granata si vedono annullare un gol a Miranchuk per fallo di mano ravvisato con l’ausilio del VAR al 39′ e Vojvoda non batte Di Gregorio nemmeno al 43′. Nel secondo tempo il copione si ripete rispetto a quanto ammirato in precedenza ed i piemontesi riescono a passare in vantaggio immediatamente al 46′ grazie alla rete messa a segno da Sanabria, su assist di Ilic.

Diretta/ Torino Monza (risultato finale 1-1): Caprari trova il gol del pareggio!

Nell’ultima parte dell’incontro i brianzoli trovano il gol del pareggio all’86’ per merito di Caprari, su suggerimento di Petagna con entrambi i giocatori subentrati da qualche minuto. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca Zufferli, proveniente dalla sezione di Udine, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Karamoh e Ricci da un lato, Carlos Augusto dall’altro. Il punto conquistato in questo trentaquattresimo turno di campionato permette sia al Torino che al Monza di salire a quota 46 nella classifica della Serie A.

Diretta/ Torino Frosinone Primavera (risultato finale 3-0): la chiude Savva!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TORINO MONZA: IL TABELLINO

Torino-Monza 1 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 46′ Sanabria(T); 86′ Caprari(M).

Assist: 46′ Ilic(T); 86′ Petagna(M).

TORINO (3-4-2-1) – Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro(82′ Bayeye), Ricci, Ilic(76′ Linetty), Vojvoda; Miranchuk(75′ Seck), Vlasic(76′ Karamoh); Sanabria(82′ Adopo). A disp.: Fiorenza, Gemello, Gravillon, N’Guessan, Gineitis, Pellegri. All.: Juric.

MONZA (3-4-2-1) – Di Gregorio, Izzo, Marì(60′ Marlon), Caldirola(78′ Sensi); Birindelli(58′ Caprari), Pessina, Machin(46′ Rovella), Carlos Augusto; Ciurria, Valoti(58′ Petagna); Mota. A disp.: Cragno, Sorrentino, Carboni, Antov, Donati, Barberis, Vignato, D’Alessandro, Gytkjaer, Ranocchia. All.: Peluso (Palladino squalificato).

Arbitro: Luca Zufferli (sezione di Udine).

Ammoniti: 44′ Carlos Augusto(M); 88′ Karamoh(T); 90’+4′ Ricci(T).

© RIPRODUZIONE RISERVATA