Video/ Torino Napoli (0-0): highlights, Ancelotti frena all’Olimpico (Serie A)

Nel video con gli highlights di Torino-Napoli 0-0 non troverete nessun gol: per i partenopei si tratta del secondo pareggio di fila a reti bianche dopo quello di martedì scorso in Champions League in casa del Genk. In compenso vedrete le impressionanti immagini dell’infortunio di Hysaj che a seguito di un contrasto con Ansaldi si schianta sul terreno di gioco cadendo con tutto il peso del corpo sulla schiena. Il difensore argentino è stato bravo a capire subito la gravità della situazione e ha cercato di attutire l’impatto al suolo dell’albanese che a sua volta ha avuto la prontezza di mettere le mani avanti e limitare i danni. In ogni caso la botta ha lasciato strascichi non indifferenti, al punto che il terzino di Ancelotti ha dovuto alzare bandiera bianca costringendo il tecnico a gettare nella mischia Ghoulam. A parte questo brivido di cui avremmo fatto volentieri a meno (soprattutto Hysaj) la partita valevole per la 7^ giornata di Serie A 2019-2020 non ha riservato grandi emozioni provocando più sbadigli che sussulti. Mertens ha provato a punire i granata con lo stesso pallonetto che due anni fa gli aveva consentito di far breccia nei cuori dei napoletani, questa volta il numero al belga non riesce. Llorente, che di solito queste partite le risolve dalla panchina, non è stato in grado di rimanere freddo e lucido davanti a Sirigu. È evidente che là davanti ai vice-campioni d’Italia manca il finalizzatore che la butti dentro quando serve, senza i gol di Arkadiusz Milik tutto diventa più difficile per Insigne e compagni. Il Toro di Mazzarri esce indenne dal confronto con una delle big conclamate del campionato ma di certo poteva combinare qualcosina di più in termini di azioni offensive e pericoli dalle parti di Meret che comunque si è fatto trovare pronto quando Ansaldi ha cercato di piazzarla dalla distanza. In ogni caso il Napoli lascia per strada altri due punti dopo il clamoroso KO interno nel turno infrasettimanale contro il Cagliari e resta a -3 dall’Atalanta, inarrestabile quando non bisogna varcare i confini nazionali.

VIDEO TORINO NAPOLI: LE DICHIARAZIONI

Il risultato di parità non può di certo accontentare Carlo Ancelotti: “È stata una partita molto combattuta, ci è mancato quel pizzico di cattiveria in più sotto porta, dovevamo essere meno timidi negli ultimi venti metri e soprattutto proporre più situazioni pericolose dalle parti di Sirigu, non puoi pensare di vincere le partite se non crei palle gol a profusione”. Anche Walter Mazzarri, allenatore del Torino, non è proprio il ritratto della felicità nel post-partita: “La classifica preferisco non guardarla perché mi viene la depressione a pensare che potremmo avere molti più punti. I risultati raccolti nelle prime sette giornate di campionato non rispecchiano affatto i nostri valori di forza, meriteremmo di essere decisamente più in alto”.

