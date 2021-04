Video/ Torino Napoli (0-2): highlights e gol. Bakayoko e Osimhen decidono il match

VIDEO TORINO NAPOLI: IL PRIMO TEMPO

Il Napoli vince in casa del Torino grazie alle reti siglate nella prima frazione da Bakayoko e Osimhen. Partita mai in bilico con gli azzurri che hanno sfiorato in varie occasioni la terza marcatura. Con questa vittoria la compagine guidata da Gattuso aggancia Milan e Juventus a quota 66 e si porta in terza posizione per gli scontri diretti. Il Torino resta a quota 31 e dovrà lottare a denti stretti per scongiurare la retrocessione. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Prima iniziativa da parte del Torino con l’ex Verdi che trova la facile parata di Meret. Mandragora riceve un colpo da Bakayoko e resta a terra, per fortuna si rialza. Di Lorenzo prova a pescare Osimhen ma Singo chiude. Iniziativa costantemente tra i piedi del Napoli in questi primissimi minuti di match. Ansaldi crossa per Nkoulou che di testa non trova lo specchio. La sblocca il Napoli con un gran gol siglato da Bakayoko! Di Lorenzo appoggia per il centrocampista che da fuori area scarica un tiro che fulmina Sirigu. Raddoppia Osimhen! Nkoulou regala palla all’attaccante nigeriano che si invola verso la porta di Sirigu e sigla la rete del raddoppio. Napoli sul velluto contro un Torino in grandissima confusione. Demme prova a servire Insigne che viene chiuso da Singo. Ansaldi prova il cross dopo aver superato Osimhen, il cross è però impreciso. Zielinski ci prova da fuori area ma non trova la porta. Napoli padrone del campo, il Torino fino ad ora sta solo subendo le iniziative degli azzurri. Di Lorenzo serve per Osimhen, grande chiusura di Nkoulou in angolo che evita il tris. Siamo giunti alla mezzora di gioco con il Napoli avanti per due reti a zero. La compagine guidata da Gattuso padrona del campo contro un Torino che non riesce a costruire azioni pericolose. Un approccio alla gara quello dei granata davvero pessimo. Giocata di Politano che sfiora il tris! Bakayoko commette fallo su Rincon, punizione per i granata dal vertice dell’area piccola. Su angolo di Verdi la tocca Di Lorenzo verso la sua porta, Osimhen salva sulla linea. Verdi ci prova direttamente su punizione, Meret la mette in angolo. Chiusura tempestiva di Mandragora su Insigne che si stava involando da solo contro Sirigu. Bel tiro di Zielinski da fuori area, la palla trova il palo! Singo per Belotti che spara alle stelle. Verdi pesca Bremer da calcio d’angolo che la mette di testa oltre la traversa. Intervento duro di Verdi su Politano, giallo per lui. Il calciatore era diffidato e salterà la sfida contro il Parma. Termina la prima frazione di gioco, decidono al momento Bakayoko e Osimhen.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Vincono Napoli e Lazio, lotta Champions infuocata

SECONDO TEMPO

Grandissima azione personale di Ansaldi che entra in area ma trova la grande risposta di Meret. Cross di Izzo, il colpo di testa di Mandragora è facile preda di Meret. Grande occasione per Osimhen, bravo Sirigu a salvare. Ancora Osimhen pericoloso in contropiede, Sirigu risponde presente. Colpo di testa di Izzo, Meret para facile. Nel Torino entra Buongiorno per Nkoulou e Linetty per Verdi. Giallo per Mandragora dopo un fallo su Rrahmani. Nel Napoli entrano Lozano e Mertens per Politano e Zielinski. Grande giocata di Insigne che prende il palo! Insigne calcia di prima intenzione, manca la potenza. Ansaldi crossa e trova la sponda di Izzo, Koulibaly respinge la sfera in area. Insigne prova a piazzare la sfera, Izzo chiude. Fuori Singo e dentro Zaza, anche Belotti lascia il campo per Bonazzoli. Ancora Insigne con il tiro a giro, il capitano del Napoli non trova la porta. Ansaldi, il migliore dei suoi, prova due volte il cross ma il tentativo viene respinto. Dieci minuti alla fine, il Torino prova a riaprirla ma il Napoli controlla bene. Ancora bravo Sirigu a salvare su Osimhen. Grande occasione per Mertens che spara alle stelle. Ancora Sirigu provvidenziale su Lozano! Secondo giallo per Mandragora, dopo un fallo tattico, e Torino che chiude in dieci uomini. Elmas in contropiede non trova lo specchio per il tris. Grande occasione per Mertens che al volo non trova lo specchio. Termina la gara con il Napoli che coglie tre punti pesantissimi.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN/ Quote, Reina c'è: uno degli ex di questa partita

IL TABELLINO

TORINO NAPOLI 0-2 (0-2 PT)

MARCATORI: 11′ Bakayoko (N), 13′ Osimhen (N).

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou (57′ Buongiorno), Bremer; Singo (72′ Bonazzoli), Rincon, Mandragora, Verdi (57′ Linetty), Ansaldi (86′ Baselli); Sanabria, Belotti (72′ Zaza). A disposizione: Milinkovic-Savic, Lyanco, Lukic, Gojak, Rodriguez, Vojvoda, Murru. Allenatore: Nicola.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko (85′ Elmas); Politano (59′ Lozano), Zielinski (59′ Mertens), L. Insigne (85′ Ruiz); Osimhen (80′ Petagna). A disposizione: Contini, Idasiak, Mario Rui, Maksimovic, Costanzo, Cioffi, Lobotka. Allenatore: Gattuso.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI/ Quote: una grande stagione per Lorenzo Insigne

ARBITRO: Valeri di Roma.

NOTE: Espulsi: Mandragora (T) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Verdi (T) e Osimhen (N), Recupero: 3′ pt, 4′ st.

VIDEO TORINO NAPOLI, HIGHLIGHTS E GOL

LEGGI ANCHE:

Video/ Arsenal Olympiacos (0-1) highlights gol. El Araby non basta: passano i GunnersVideo/ Inter Milan (risultato 2-1) gol e highlights: Eriksen decisivo al 97'Video/ Cittadella Livorno (1-0): highlights e gol. Ai granata basta Proia

© RIPRODUZIONE RISERVATA