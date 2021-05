Video/ Torino Parma (1-0): highlights e gol. Nicola respira, emiliani retrocessi!

Un gol di Vojvoda regala al Torino tre punti pesantissimi per la zona salvezza e condanna il Parma alla serie B matematica. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della sfida. Pressing di Gervinho che prova a disturbare la difesa granata, sfera allontanata. Giuseppe Pezzella crossa ma non trova nessuno. Iniziativa personale di Baselli che viene chiuso dalla difesa avversaria. Vojvoda prova ad imbeccare per Belotti che viene chiuso da Laurini. Dierckx commette fallo su Belotti a centrocampo e si becca il giallo. Cornelius riceve un ottimo pallone, riesce ad anticipare Sirigu ma non trova lo specchio. Lukic serve Belotti che calcia da posizione abbastanza angolata, la sfera termina sul fondo. Ansaldi serve al bacio Sanabria, la sua girata sfiora la porta, Torino ad un passo dal vantaggio. Vojvoda la mette in mezzo, libera bene il Parma. Bruno Alves anticipa Sanabria e poi prova ad innescare Cornelius, servizio troppo lungo. Si lotta molto a centrocampo, siamo intanto giunti al ventesimo minuto di gara, non si sblocca il match. Cornelius sfiora il gol! Laurini serve il centravanti che di testa non trova la porta per pochissimo. Ansaldi centra la traversa! Sepe respinge di pugno, l’esterno argentino con il sinistro centra la traversa! Brugman deve lasciare il campo per infortunio, al suo posto c’è Kurtic. Ansaldi crossa ma Kurtic intercetta e libera. Lancio per Kucka in area, chiudono bene i granata. Belotti parte da solo ma commette fallo in attacco, pochi minuti alla fine della prima frazione. Torino che sta provando ad imbastire azioni pericolose ma senza trovare ancora lo spunto giusto. Sanabria spizza di testa e per un soffio Belotti non trova la deviazione vincente. Sepe sbaglia l’intervento e per poco Nkoulou non trova il gol. La prima frazione termina sullo zero a zero.

IL SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa tra Torino e Parma, si riparte dallo zero a zero. Nel Parma entra Gagliolo per Dierckx. Grassi chiude in calcio d’angolo, vediamo se i granata riusciranno a sfruttarlo al meglio. Sanabria commette fallo in attacco, sfuma l’azione. Intanto Cornelius fa rientro sul rettangolo verde. Belotti prova la conclusione in area e conquista un calcio d’angolo. Sanabria impatta di testa e per poco Sepe non combina la frittata! L’estremo difensore ha bloccato in due tempi. Lukic da fuori area non trova la porta, assalto del Torino. Torino che attacca con il Parma che punta sul contropiede, questo il canovaccio tattico del match. Vojvoda! La sblocca il Torino! Ansaldi si inserisce alla grande in area e assiste il compagno di squadra che da pochi passi sigla una rete pesantissima. Hernani commette fallo su Baselli e si prende il giallo. Belotti serve Sanabria che a sua volta pesca Ansaldi, il cross termina sull’esterno della rete. Belotti viene servito da Vojvoda e calcia con il destro, la sfera termina contro il palo! Nel Parma entrano Busi e Brunetta per Laurini e Grassi. Busi scende sulla destra e crossa, Ansaldi la mette in angolo. Pezzella ci prova da fuori area ma non trova lo specchio. Bruno Alves perde la sfera, Lukic non riesce ad assistere Belotti. Nel Torino entrano Linetty e Zaza per Rincon e Belotti. Ansaldi pesca di nuovo Vojvoda che per poco al volo non trova la doppietta personale. Nel Parma entra Pellè per Hernani. Pochissimi minuti al termine della contesa. Parma alla disperata ricerca del pari ma Gagliolo, Brunetta e Busi non trovano il colpo vincente. Zaza stoppa e tira ma non centra la porta, assegnati tre minuti di recupero. Ottima occasione in area per Pezzella che però la mette altissima. Termina il match, tre punti d’oro per il Torino firmati Vojvoda mentre il Parma saluta la serie A.

IL TABELLINO

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon (82′ Linetty), Baselli, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti (82′ Zaza). A disp. V. Milinkovic-Savic, Ujkani, Rodriguez, Singo, Buongiorno, Lyanco, Murru, Gojak, Bonazzoli. All. Nicola.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini (75′ Busi), Bruno Alves, Dierckx (46′ Gagliolo), Giu. Pezzella; Hernani (84′ Pellè), Brugman (32′ Kurtic), Grassi (75′ Brunetta); Kucka, Cornelius, Gervinho. A disp. Colombi, Rinaldi, Osorio, Bani, Sohm. All. D’Aversa.

ARBITRO: Aureliano di Bologna.

MARCATORI: 63′ Vojvoda (T),

NOTE: Ammoniti: Dierckx, Hernani, Kucka (P). Recupero: 1′ pt, 3′ st.

VIDEO TORINO PARMA, HIGHLIGHTS E GOL

