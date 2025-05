VIDEO TORINO ROMA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Olimpico Grande Torino la Roma si aggiudica il successo in trasferta vincendo per 2 a 0 contro il Torino. In apertura di primo tempo avviene subito un botta e risposta tra la formazione capitolina, in avanti con una conclusione alta di Paredes al 6′, e quella piemontese, con Adams che non inquadra lo specchio della porta invece al 12′.

Gli uomini allenati da mister Claudio Ranieri, all’ultima gara da allenatore, insistono e sbloccano il punteggio verso il 18′ tramite il gol siglato da Paredes trasformando un calcio di rigore concesso per fallo di Dembélé nei confronti di Saelemaekers. Al 21′ il Torino dimostra di voler provare a pareggiare quando Mancini devia in corner il tentativo di Ricci e la stessa sorte capita pure a Koné per la Roma al 23′.

L’estremo difensore Svilar mantiene la porta inviolata infine sulla giocata di Vlasic al 39′. Nel secondo tempo la Roma continua ad avere saldamente in mano il controllo delle operazioni e lo dimostra siglando la rete del raddoppio immediato subito al 53′ grazie al colpo di testa vincente di Saelemaekers, bravo a capitalizzare il lancio offertogli dal compagno Soulé.

Nel finale Milinkovic-Savic annulla sia Cristante che Angelino ed il terzino brasiliano viene pescato in fuorigioco dal VAR poi sul gol del potenziale tris annullato allo stesso Cristante all’84’. Inutile quindi il palo centrato da Che Adams per gli uomini di mister Vanoli all’87’. Questa vittoria spinge la Roma a quota 69 nella classifica finale della Serie A per la stagione 2024/2025 ma il KO del Venezia conferma la Juventus in Champions League ed i capitolini in Europa League per la prossima annata calcistica. La sconfitta conferma invece il Torino a 44 punti, come l’Udinese che resta alle sue spalle avendo perso con la Fiorentina.

VIDEO TORINO ROMA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS