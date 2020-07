Video/ Torino Roma (2-3): highlights e gol. Decide Diawara su rigore (Serie A)

Nel video con gli highlights e i gol di Torino Roma 2-3 possiamo vedere com’è maturata la vittoria che permette ai giallorossi di blindare il quinto posto in classifica e assicurarsi la qualificazione diretta ai gironi di Europa League. La squadra di Paulo Fonseca risponde così al poker del Milan in casa della Sampdoria e con 4 punti di margine a una sola giornata dala fine del campionato diventa così irraggiungibile per i rossoneri. La serata non era cominciata nel migliore dei modi per i capitolini che nelle fasi iniziali del match vengono puniti da Berenguer che in campo aperto supera anche Pau Lopez e gonfia la rete con Mancini che pur trovandosi sulla traiettoria del pallone non riesce a salvare sulla linea. Trascinata da Dzeko, la Lupa pareggia immediatamente i conti con il 16^ gol dell’attaccante bosniaco e poi la ribalta con la zuccata vincente di Smalling sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Carles Perez, bravissimo a pescare il difensore inglese che di testa non ha lasciato scampo a Ujkani, bravo in precedenza a dire di no per due volte a Spinazzola. Prima dell’intervallo Kolarov potrebbe mettere la partita in ghiaccio su punizione ma il serbo timbra il palo che tiene a galla gli uomini di Longo. Nella ripresa Djidji commette un’ingenuità falciando Dzeko all’interno dell’area di rigore, nessun dubbio per l’arbitro Piccinini che indica il dischetto. Ignorando le gerarchie della squadra, Diawara si presenta sul dischetto e riesce a trasformare il penalty anche se il portiere kosovaro indovina l’angolo e arriva pure a sfiorare il pallone che entra lo stesso. Partita che sembra definitivamente chiusa, invece la riapre Pau Lopez che si fa bucare le mani da un tiro tutt’altro che irresistibile di Singo, gara che rimane dunque in bilico fino al triplice fischio. Anche se in realtà il Toro non crea mai i presupposti per fare 3-3, anzi nel recupero è la Roma che si vede annullare il bellissimo gol di Dzeko per un fuorigioco millimetrico, confermato poi dal VAR. Episodio che comunque non cambia la sostanza del risultato. Dopo aver condotto i granata alla salvezza, è molto difficile che Longo possa essere riconfermato in panchina: di certo Cairo non è diventato patron del Torino per vederlo occupare il sedicesimo posto in classifica e fare a malapena 40 punti in tutta la stagione.

IL TABELLINO

TORINO-ROMA 2-3 (1-2)

TORINO (3-4-2-1): Ujkani; Lyanco (46’ Djidji), Nkoulou, Bremer; Singo (88’ Adopo), Meité, Lukic, Ansaldi (75’ Belotti); Verdi, Berenguer (81’ Ola Aina); Zaza. All. Moreno Longo.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres (72’ Ibanez), Diawara, Cristante (72’ Veretout), Spinazzola (50’ Zappacosta); Carles Perez (72’ Zaniolo), Mkhitaryan (90’+3’ Perotti); Dzeko. All. Paulo Fonseca.

ARBITRO: Marco Piccinini (sez. di Forlì).

AMMONITI: Lyanco (T), Carles Perez (R), Mancini (R), Meité (T), Zaniolo (R).

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 14’ Berenguer (T), 16’ Dzeko (R), 23’ Smalling (R), 61’ rig. Diawara (R), 65’ Singo (T).

