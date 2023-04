Video/ Torino Salernitana (1-1) gol e highlights: un punto amaro (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TORINO SALERNITANA: ILLUSIONE VILENHA!

Andiamo a vedere i video gol e highlights di Torino Salernitana: gara giocata a viso aperto in questo avvio e non potrebbe essere da meno per via degli allenatori che siedono in panchina. Primo squillo offensivo da parte del toro che dopo l’imbucata di Singo che mette Radonijc da solo contro Gyomber e Ochoa. L’attaccante esterno però non riesce a trovare spazio per tirare e si accontenta di un calcio d’angolo dove Shuurs manda alto di testa. Alla prima occasione creata dalla Salernitana arriva il goal per i ragazzi di Sousa. Grande percussione di Nicolussi Caviglia che pesca Candreva, l’ex Inter arriva sul fondo e crossa in mezzo trovando la sponda di Pjatek per Vilhena che con il suo sinistro va a gelare Savic, cambia dunque il parziale.

Termina il primo tempo di Torino Salernitana, gara che si sta un po’ chiudendo dopo il gol iniziale, nonostante Juric le provi tutte per ribaltare il risultato. Il mister infatti prova a far giocare la sua squadra sulla fascia sinistra, in maniera tale da sfruttare le percussioni di Radonij e soprattutto volendo sfruttare Kastanos, il giocatore della Salernitana infatti non è un grandissimo difensore, avendo altri compiti. La squadra ospite però difende bene e soprattutto difende compatta, sapendo esattamente cosa fare una volta che si riparte in contropiede, in questo non si può assolutamente dire che Sousa non sappia come dare un’identità alla sua squadra.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TORINO SALERNITANA: FATTORE SANABRIA!

Torino Salernitana, grande rientro in campo per la squadra di casa che adesso attacca con molta convinzione e in più di un’occasione ha sfiorato di trovare il pareggio. Ad esempio Vojvoda dopo una spizzata vincente di Sanabria prova il tiro di destro a rientrare che però non gira abbastanza, terminando lontano dalla porta di Ochoa. Poi il tutto viene annullato per la posizione di fuorigioco dell’attaccante torinese. Ma il Toro c’è, la Salernitana invece fa fatica ad uscire dalla propria metà campo e infatti Singo si fa tutta la fascia palla al piede prima di mettere in mezzo un cross che però Radonijc non riesce a sfruttare, il pareggio arriva dai piedi di Sanabria, che si fa pescare abilmente dentro l’area di rigore.

Termina di Torino Salernitana, grande prova di carattere di padroni di casa che hanno provato fino all’ultimo a riaprire il match, invece la Salernitana ha fatto davvero fatica a ricomporsi e a provare ad andare in attacco in questo secondo tempo, soprattutto nel finale alla quale abbiamo assistito ad un dominio granata. I cambi schierati da Juric poi sono stati abbastanza deleteri poiché hanno tolto dei centrocampisti per mettere degli attaccanti, andando a rovinare il buon filtro fatto fino a quel momento dai giocatori usciti, che però c’è da dire, erano ormai molto stanchi.

VIDEO TORINO SALERNITANA, IL TABELLINO

TORINO SALERNITANA 1-1

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo (dal 10′ st Lazaro), Ricci (dal 38′ st Vlasic), Ilic, Vojvoda; Radonjic (dal 37′ st Karamoh), Miranchuk (dal 37′ st Seck); Sanabria. A disposizione: Gemello, Fiorenza, Bayeye, Gravillon, Adopo, Lazaro, Gineitis, Linetty, N’Guessan, Vlasic, Seck, Pellegri, Karamoh. Allenatore: Juric.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc (dal 13′ st Troost-Ekong), Gyomber (dal 31′ st Lovato), Pirola; Kastanos, Nicolussi Caviglia (dal 13′ st Bohinen), Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia (dal 35′ st Botheim); Piatek (dal 13′ st Bonazzoli). A disposizione: Sepe, Sorrentino, Bronn, Lovato, Troost-Ekong, Mazzocchi, Sambia, Bohinen, Iervolino, Bonazzoli, Botheim, Valencia. Allenatore: Sousa.

Reti: al 9′ pt Vilhena, al 12′ st Sanabria

Ammonizioni: Gyomber

