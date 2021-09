Video/ Torino Salernitana (risultato 4-0) gol e highlights. Prima vittoria per Juric

Prima vittoria in Serie A per il Torino di Juric, per la Salernitana di nuovo un poker incassato dopo quello subito contro la Roma, possiamo scoprire tutto nel video Torino Salernitana 4-0. Primo lampo di Sanabria al 9′, la difesa ospite si salva in angolo grazie a una deviazione di Ruggieri. Al 22′ grande invenzione di Sanabria per Pjaca, ma il croato sbaglia lo stop che l’avrebbe portato a battere a rete solo davanti a Belec. Al 35′ Ansaldi scatta sul filo del fuorigioco e scavalca Belec con un pallonetto, ma la rete viene annullata dopo la review al VAR per fuorigioco. Al 37′ Milinkovic-Savic non si fa soffiare d’un niente il pallone da Bonazzoli: sul conseguente calcio d’angolo svetta Di Tacchio che di testa colpisce un clamoroso palo, col portiere granata ormai battuto. Viene ammonito Bonazzoli, poi al 43′ Pjaca non arriva per pochi centimetri al tap-in vincente su un tiro-cross di Singo in area. Il Torino trova comunque il vantaggio prima dell’intervallo: al 45′ Sanabria salta in area in mezzo a Ruggieri e Gagliolo e con uno stacco imperioso di testa sigla l’1-0.

Risultati Serie A, classifica/ 3^ giornata: la Roma si prende la vetta all'ultimo!

La Salernitana inizia il secondo tempo con Ranieri in campo al posto dell’infortunato Ruggieri. Ancora problemi fisici per Gyomber che continua però a resistere, al 12′ Castori inserisce Djuric e Lassana Coulibaly. Cambia anche Juric, entra Buongiorno ed esce Rodriguez, poi c’è il giallo per Gyomber. Il Torino gestisce però con grande disinvoltura il vantaggio e al 23′ colpisce ancora di testa: stavolta è Gagliolo a farsi bruciare da Bremer che svetta per il raddoppio. L’ingresso in campo di Ribery regala alla Salernitana l’ultima fiammata offensiva, con Mamadou Coulibaly che ci prova trovando la presa di Milinkovic-Savic al 34′. Nel finale però è il Torino a dilagare: al 42′ Pobega firma il 3-0 al termine di un’azione in bello stile che permette l’appoggio a porta spalancata. Il definitivo 4-0 viene invece siglato da Lukic al 91′, Gagliolo buca in una prestazione davvero da dimenticare e tutto solo il serbo si invola a rete e infila Belec.

Le pagelle Sampdoria Inter/ I voti della partita: Lautaro trascinatore, Augello vola

VIDEO TORINO SALERNITANA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Ivan Juric incassa la sua prima vittoria da tecnico del Torino e si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “In queste settimane si è parlato tanto delle mie dichiarazioni e meno del lavoro che stavamo svolgendo. Io sono molto soddisfatto della crescita di questo gruppo, l’importante è avere le idee chiare ed essere consapevoli che veniamo da stagioni difficili e che abbiamo preso tanti giovani che hanno bisogno di tempo per crescere. Nelle prime due giornate non siamo riusciti a raccogliere quello che abbiamo seminato, oggi è arrivata una vittoria larga in una situazione non semplice visto che avevamo un paio d’assenze nel reparto offensivo. Gli applausi del pubblico? Sono molto contento, ma la gente va conquistata con i risultati e con le prestazioni. Come ho detto ieri in conferenza stampa, sono soddisfatto del mercato condotto dalla società specialmente negli ultimi giorni. Sono arrivati giocatori che potranno dare una mano, oggi qualcuno ha avuto la possibilità di scendere in campo e di prendere confidenza con la nostra squadra“.

DIRETTA/ Torino Salernitana (risultato finale 4-0): Pobega e Lukic calano il poker

Amareggiato Fabrizio Castori per il secondo poker di fila incassato dalla Salernitana: “Sapevamo che sarebbe stato un campionato molto difficile, è evidente che non ci siamo ancora calati nella realtà della categoria. Non possiamo permetterci un minimo errore, in A ti puniscono. Ma se molli mentalmente rischi di uscire dal campo con un passivo molto pesante. Secondo me dobbiamo restare equilibrati e provare ad analizzare la partita in modo corretto. Nel primo tempo eravamo riusciti a tenere botta, anzi potevamo passare in vantaggio con Di Tacchio che purtroppo ha preso il palo. Andare sotto al 45′ ha inciso tanto, soprattutto sul piano psicologico. Nella ripresa direi che ci sono stati 20-25 minuti molto buoni, a me la Salernitana non è dispiaciuta. Arrivato lo 0-2 abbiamo abbassato il livello d’attenzione ed è finita come tutti avete visto. Un peccato, ma ci serva da lezione per ripartire con ancora maggiori motivazioni. Per noi è importante aver ritrovato il calore della gente, siamo i primi ad essere dispiaciuti e faremo di tutto per non deluderli nelle prossime gare“.

VIDEO TORINO SALERNITANA

LEGGI ANCHE:

Video/ Sassuolo Sampdoria (0-0) highlights: Audero sugli scudi (Serie A)Video/ Salernitana Roma (0-4) gol e highlights: secondo tempo esplosivo (Serie A)Video/ Genoa Napoli (1-2) gol e highlights: Petagna salva Spalletti (Serie A)

© RIPRODUZIONE RISERVATA