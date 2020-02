Video/ Torino Sampdoria (1-3): highlights e gol. Quagliarella chiude il match al 79′!

Il Torino cade contro la Sampdoria nonostante il cambio di allenatore. Come si vede nel video di Torino Sampdoria, è stato un esordio amaro per Longo che si era illuso grazie alla rete del vantaggio siglata da Simone Verdi. Uno splendido Ramirez, doppietta, e Quagliarella firmano un tris di prestigio sul campo dei granata. Andiamo a scoprire le statistiche del match. Possesso palla a favore del Torino con il 55% contro il 45% dei liguri. Sono due i tiri totali dei padroni di casa contro gli 8 degli uomini guidati da Ranieri. Ramirez, con quattro tiri totali e due gol, è stato il migliore della gara. Berenguer e Quagliarella si sono distinti trovando un assist a testa. Ekdal ha recuperato invece 28 volte la sfera dimostrandosi un vero pilastro per il centrocampo doriano. Vittoria meritata per gli uomini di Ranieri contro una squadra in crisi di gioco e identità.

LE DICHIARAZIONI

Il tecnico del Torino, in conferenza stampa, prova a spiegare il crollo dei suoi. Le sue parole sono raccolte dal portale tuttomercatoweb: “Abbiamo approcciato bene, si vedeva la reazione della squadra nei primi 25-30 minuti. Non potevamo mantenere quel ritmo, quindi la Samp è uscita ma noi abbiamo difesa da squadra con solidità. Al rientro dopo l’intervallo abbiamo approcciato bene e avendo la bravura di andare in vantaggio. Poi, con due errori individuali abbiamo regalato due gol. Aina ha perso palla, il secondo gol da rimessa laterale: è inamissibile. Non posso dare troppo peso a questo, in una situazione del genere, con la squadre che pensava di guarire, riaffiorano le paure del passato. Il dispiacere più grande è che, nonostante la reazione, non abbiamo portato a casa punti”. Gaston Ramirez, ai microfoni di Sky Sport, spiega tutta la sua felicità per la doppietta che ha deciso la gara: Sono contento per i tre punti, erano importanti per noi. Iniziare il secondo tempo andando sotto è stato difficile, siamo riusciti a vincere su un campo difficile. Quando calci più vicino è più complesso, ma era la distanza giusta”.

