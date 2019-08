Video/ Torino Sassuolo (2-1): highlights e gol, doppietta di Zaza (Serie A)

Analizziamo il video di Torino Sassuolo, partita valida per la prima giornata del campionato di Serie A. Allo Stadio Olimpico Grande Torino il Torino supera per 2 a 1 il Sassuolo. Nel primo tempo i padroni di casa sono riusciti a passare in vantaggio al 14′ grazie al colpo di testa vincente di Zaza, sfruttando al meglio il cross da parte di Ansaldi. Bisogna attendere l’avvio del secondo tempo per assistere a nuove emozioni, come quando il VAR annulla il raddoppio di Zaza a causa della posizione di fuorigioco ravvisata a Lukic. Ci pensa però sempre il solito Zaza ad aumentare il distacco andando a segno al 55′ su suggerimento di Belotti, siglando quindi una doppietta personale e migliorando il suo record di gol segnati tra tutte le competizioni nella passata stagione. I neroverdi cercano quindi di rialzarsi quando accorciando le distanze al 69′ tramite il gol realizzato da Caputo ma gli sforzi compiuti dagli emiliani non trovano seguito da qui al triplice fischio del direttore di gara. I 3 punti conquistati tra le mura amiche permettono al Torino di salire a quota 3 in classifica mentre il Sassuolo non si muove, rimanendo fermo a quota zero.

VIDEO TORINO SASSUOLO: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Sassuolo avrebbe forse potuto e dovuto fare qualcosa in più rispetto a quanto realmente raccolto, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 58% e supportato da un maggior numero di passaggi: 228 contro 164 appoggi completati. In fase offensiva si distinguono poi sempre i neroverdi grazie al 13 a 7 nel conteggio delle conclusioni totali, delle quali 9 a 4 indirizzate nello specchio della porta e forzando i portieri a compiere 8 e 2 parate. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Torino è stata la squadra più scorretta a fronte del 21 a 15 nel computo dei falli e l’arbitro Michael Fabbri, della sezione di Ravenna, ha estratto il cartellino giallo per 7 volte ammonendo rispettivamente Ansaldi, Bremer, Sirigu e Zaza da un lato, Marlon, Bourabia ed Obiang dall’altro.

Il Tabellino di Torino Sassuolo

Torino-Sassuolo 2 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 14′, 55′ Zaza(T); 69′ Caputo(S).

Assist: 14′ Ansaldi(T); 55′ Belotti(T).

TORINO (3-4-1-2) Sirigu; Izzo, Bremer, Bonifazi(68′ Djidji); De Silvestri, Baselli(80′ Meite), Rincon, Lukic, Ansaldi(46′ Aina); Zaza, Belotti. All.: Mazzarri.

SASSUOLO (4-3-1-2) Consigli; Toljan(69′ Muldur), Marlon, Ferrari, Rogerio(46′ Peluso); Bourabia, Obiang, Locatelli(81′ Raspadori); Traoré; Caputo, Boga. All.: De Zerbi.

Arbitro: Michael Fabbri (Ravenna).

Ammoniti: 11′ Marlon(S); 23′ Ansaldi(T); 35′ Bremer(T); 45’+3′ Bourabia(S); 77′ Sirigu(T); 78′ Obiang(S); 90’+2′ Zaza(T).

TORINO SASSUOLO, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA





© RIPRODUZIONE RISERVATA