Video/ Torino-Shakhtyor (5-0): gol e highlights, i granata ipotecano i play-off

Davvero ricco di spunti interessanti il video con i gol e gli highlights di Torino-Shakhtyor Soligorsk 5-0: i granata erano indubbiamente favoriti e non hanno fatto altro che rispettare i pronostici della vigilia, vincendo con una perentoria manita. Nell'arco dei novanta minuti gli uomini di Mazzarri hanno dimostrato di poter vincere con uno scarto ancor più ampio, peccato che Simone Zaza non sia riuscito a buttarla nonostante una prestazione superlativa. L'attaccante sta finalmente tornando ai livelli di quando militava nel Sassuolo, il fantasma dell'anno scorso che faticava a lasciare il segno sembra un lontano ricordo, siamo ancora ad agosto, il campionato non è ancora iniziato e lo spauracchio Wolverhampton è dietro l'angolo, tuttavia questa pre-season ci ha restituito uno Zaza più determinato convinto nei suoi mezzi. Ci pensano gli altri a fare gol, a cominciare da Andrea Belotti, autore di una doppietta: due gol, uno di testa e uno su calcio di rigore, il Gallo voleva regalarsi il pallone ma non è riuscito a trovare l'appuntamento con la doppietta. Armando Izzo ha fatto in tempo a firmare la rete del raddoppio nel primo tempo per poi lasciare il campo acciaccato, le tante botte prese gli hanno suggerito di fermarsi e recuperare le forze in vista dei prossimi delicati impegni. Lorenzo De Silvestri ha calato il poker grazie a un rimpallo fortunatissimo, dopo la parata di Klimovich su Zaza la sfera finisce sui piedi del terzino e poi sbatte su Antic, la palla si impenna e termina in fondo alla rete scavalcando l'incredulo portiere del club bielorusso. Kevin Bonifazi completa la festa con il più facile dei tap-in dopo la respinta più che perfettibile di Klimovich sulla punizione di Belotti. Praticamente non pervenuta in fase offensiva la squadra allenata da Tashuyev anche se sul 2-0 gli ospiti hanno avuto la possibilità di riaprire la contesa con Rybak che dopo aver messo a sedere Sirigu sbaglia la cosa più facile del mondo, improvvisando un improbabile pallonetto quando aveva a disposizione un'infinità di soluzioni per gonfiare la rete. Chissà come sarebbe cambiata la partita se fosse riuscito a segnare, resteremo con il dubbio e siamo sicuri che i tifosi del Toro preferiscono volentieri tenerselo. E godersi i loro beniamini, 12 gol in 3 partite ufficiali sono un ottimo biglietto da visita da esibire.

VIDEO TORINO-SHAKHTYOR SOLIGORSK 5-0, LE DICHIARAZIONI

Al termine della partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, che invita tutti a non cadere in facili entusiasmi: “Il risultato ci dice che abbiamo fatto tutto alla perfezione ma in realtà sul 2-0 abbiamo rischiato grosso, meno male che Rybak si è mangiato un gol impossibile da sbagliare. Il 5-0 ci dà tranquillità ma guai a pensare che in Bielorussia andremo a fare una scampagnata, la figuraccia è sempre dietro l’angolo, alcuni ragazzi sono calati parecchio nel secondo tempo e abbiamo diversi infortunati, per cui mai abbassare la guardia. Izzo? È stato lui a chiedere il cambio perché sentiva dolore e mi ha fatto un po’ preoccupare, comunque non dovrebbe essere nulla di grave, io lo avrei tenuto in campo ma su espressa richiesta del giocatore non me la sono sentita di dirgli no. Bonifazi è indietro nella preparazione ma è importante per noi, si è comportato bene e sono sicuro ci darà una mano da qui in avanti”.

