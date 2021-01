Video/ Torino Spezia (0-0) highlights: Italiano strappa il pari all’Olimpico

VIDEO TORINO SPEZIA: LA SFIDA ALL’OLIMPICO

Nessun gol nel video di Torino Spezia, gara valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Gli highlights della partita svelano un copione piuttosto spezzettato, con una partenza che sembra preannunciarsi favorevole ai padroni di casa, dato che gli aquilotti restano in dieci uomini per il rosso sventolato a Vignali dall’arbitro Fabbri. La squadra di Giampaolo non decolla contro il team di Italiano, che così mantiene un buon distacco dalla zona retrocessione. Come detto la gara degli aquilotti si mette subito in salita, con Vignali che commette una brutta entrata su Murru e viene punito col cartellino rosso. L’espulsione spinge lo Spezia ad abbottonarsi, pur senza rinunciare alle ripartenze. Italiano inserisce Estevez al posto di Farias, un cambio che tutto sommato dà i suoi frutti e che frena la confusionaria intraprendenza del Torino. Le occasioni migliori, nel contesto di un primo tempo scadente dal punto di vista del gioco, sono di marca ligure. Gyasi e Piccoli costringono Sirigu ad un doppio intervento ravvicinato, mentre Provedel dall’altra parte dorme sonni abbastanza tranquilli. Nell’intervallo mister Giampaolo decide di gettare in mischia anche Zaza, ma la musica non cambia per il suo Torino. I padroni di casa non riescono a pungere, anzi rischiano ancora su Marchizza. Nel finale qualche sussulto degno di nota per i granata lo regala il legno colpito da Ansaldi in diagonale ed il tentativo aereo di Belotti, troppo centrale. Si chiude dunque sullo 0-0 il match tra Torino Spezia. Punto molto più utile ai bianconeri, in inferiorità numerica per quasi tutta la partita. Il Torino non riesce più a vincere e ora anche Giampaolo è in discussione.

IL TABELLINO

TORINO-SPEZIA 0-0

Marcatori: –

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo (46′ Zaza), Bremer, Buongiorno (46′ Buongiorno); Singo, Lukic, Segre, Linetty, Murru (72′ Ansaldi); Verdi (76′ Gojak), Belotti.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Marchizza (81′ Ramos); Maggiore (87′ Erlic), Agoumé, Pobega (87′ Deiola); Gyasi, Piccoli (87′ Galabinov), Farias (20′ Estevez).

VIDEO TORINO SPEZIA, GLI HIGHLIGHTS





