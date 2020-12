Video/ Torino Udinese (2-3) highlights e gol. Nestorosvki regala tre punti a Gotti

Ancora una grande occasione persa per la compagine granata nella 11^ giornata della Serie A: come si vede nel video di Torino e Udinese, sono alfine i friulani a conquistare i tre punti un palio, vincendo con un’incredibile rimonta col risultato di 3-2. Una partita davvero folle quella che è andata in scena solo ieri all’Olimpico, che i padroni di casa hanno gettato via: di contro la squadra di Gotti ha confermato il proprio momento di forma, volando finalmente a una zona tranquilla della classifica del campionato. Venendo alle azioni salienti della sfida per la 11^ giornata di Serie A, va detto che al via sono stati i bianconeri a prendere in mano le redini del gioco: il Torino appare confuso e disordinato e nel primo tempo non riesce davvero a rendersi pericoloso. All’intervallo è la squadra ospite in vantaggio per 1-0, grazie al buon gol arrivato al 24’ a firma di Pussetto: pure al via della ripresa è sempre l’Udinese a dominare. Al 54’ è infatti De Paul a firmare il 2-0 per la squadra di Gotti, che pareva dunque aver già chiuso con grande anticipo il match. Poi, in pochi minuti il Toro si sveglia e in appena due minuti, prima ricuce con Belotti al 66’ (che segna il suo 100^ gol in granata) e poi trova il pareggio con Bonazzoli. Pure la festa dei granata per il grande rilancio dura pochissimo: al 69’ è infatti Nestorovski a segnare di nuovo il vantaggio friulano. Nel finale i granata fanno di tutto per capovolgere ancora una volta il match ma complice parecchia sfortuna, null’altro arriva prima del triplice fischio finale. Al termine dunque è grande festa per l’Udinese che centra il terzo successo di fila, e quasi disperazione nello spogliatoio di Giampaolo, che conta ormai sette sconfitte in 11 giornate di campionato.

IL TABELLINO

TORINO-UDINESE 2-3

Torino (3-5-2): Sirigu 5; Lyanco 5, Nkoulou 5 (1′ st Izzo 5), Rodriguez 5,5; Singo 5,5, Meité 5,5 (1′ st Lukic 6), Rincon 5,5, Linetty 5,5, Vojvoda 5 (18′ st Gojak 5,5); Zaza 5 (1′ st Bonazzoli 6,5), Belotti 6,5. A disp.: Milinkovic-Savic, Rosati, Bremer, Murru, Segre, Buongiorno, Edera, Vianni. All.: Giampaolo 5.

Udinese (3-5-2): Musso 6; Bonifazi 6,5, Nuytinck 6 (43′ Becao 6), Samir 5,5; Larsen 6, De Paul 7, Walace 6 (16′ st Mandragora 6), Pereyra 7 (36′ st Makengo sv), Zeegelaar 6; Pussetto 7 (36′ st Lasagna sv), Deulofeu 6 (16′ st Nestorovski 6,5). A disp.: Scuffet, Gasparini, Ter Avest, Molina, Micin, Coulibaly. All.: Gotti 6,5.

Arbitro: Massa

Marcatori: 24′ Pussetto (U), 9′ st De Paul (U), 21′ st Belotti (T), 22′ st Bonazzoli (T), 24′ st Nestorovski (U)

Ammoniti: Lyanco, Vojvoda, Lukic (T), Pereyra, Musso, Becao (U)

Espulsi: nessuno

