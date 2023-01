Video/ Torino Verona (1-1) gol e highlights: Juric la riprende (Serie A)

VIDEO TORINO VERONA (1-1): LA PARTITA

Un punto a testa per Torino e Verona in questa sedicesima giornata di Serie A, con le squadre che sono tornate in campo dopo quasi due mesi di stop a causa dei Mondiali del Qatar. Nel primo tempo il Toro tiene il pallino del gioco e sembra fare la partita, ma non riesce a tirare in porta, bussando al fortino di Montipò soltanto in un’occasione, al 13esimo, con Miranchuk che calcia da lontanissimo ma non crea pericoli. Proprio allo scadere dei primi 45 minuti, però, la formazione veneta riesce a passare in vantaggio: bella discesa di Doig sull’out di sinistra e calcio d’angolo conquistato. Dalla bandierina parte un cross teso, sul quale si avventa il gigante Djuric, che anticipa tutti e insacca in rete il gol dell’1-0. Bellissimo stacco dell’ex Salernitana.

Nel secondo tempo Juric inserisce Sanabria, la punta di peso, che garantisce nettamente più ordine alla manovra granata e permette ai giocatori che giocano sulla trequarti e sulla fascia di accendersi. Al 65esimo, infatti, arriva il pareggio: Schuurs sale palla al piede e alza la squadra, appoggiando il pallone per Miranchuk. Il russo controlla il pallone, se lo sposta sul sinistro e da fuori area disegna una traiettoria sublime, che si infila alle spalle di Montipò e toglie le ragnatele dall’incrocio dei pali. Una vera e propria perla dell’ex Atalanta. Un minuto più tardi Lazovic si divora il 2-1, mentre nel finale Linetty gestisce male un ghiotto contropiede. Termina 1-1 al Grande Torino.

VIDEO TORINO VERONA (1-1): IL TABELLINO

Marcatori: pt 45′ Djuric (HV); st 19′ Miranchuk (T)

Ammonito: st 44′ Schuurs (T); st 45+5 Dawidowicz (HV)

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci (st 44′ Linetty), Vojvoda; Miranchuk, Radonjic (st 20′ Sanabria); Vlasic. A disp. Berisha, Gemello, Zima, Bayeye, Dembelè, Adopo, Gineitis, Seck, Karamoh. All. Juric.

Verona (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz, Hien, Ceccherini, Depaoli (st 42′ Hrustic), Sulemana (st 26′ Verdi), Tameze, Doig, Lazovic (st 35′ Terracciano), Kallon (st 26′ Ilic), Djuric. A disp.: Berardi, Perilli, Veloso, Henry, Piccoli, Günter, Magnani, Cabal, Coppola. All.: Zaffaroni

Arbitro: Dionisi di L’Aquila (ass. Imperiale, Pagnotta; IV Maggioni; Var Banti; Avar Guida)











