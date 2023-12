Video/ Torres Arezzo (3-2) gol e highlights: ci pensa Mastinu! (Serie C, 10 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TORRES AREZZO: LA SINTESI

Torres e Arezzo, l’azione è stata intensa e ha portato a un vantaggio significativo del Torres, che attualmente conduce 2-0. Fischaller si è rivelato il protagonista indiscusso di questo inizio di partita, mettendo a segno una rete fondamentale nei primi dieci minuti di gioco. La rapidità e la precisione dimostrate da Fischaller nel realizzare il gol hanno sorpreso la difesa avversaria e dato al Torres un inizio di partita straordinario. L’Arezzo, ora sotto di due gol, si trova nella difficile posizione di dover recuperare lo svantaggio contro una squadra avversaria che sembra determinata e in forma. Il match è ancora aperto, e nonostante il vantaggio del Torres, l’Arezzo avrà sicuramente intenzione di reagire nei minuti successivi.

Torres e Arezzo si è concluso con il Torres in vantaggio per 2-1. Nonostante il doppio vantaggio iniziale, l’Arezzo ha ridotto le distanze grazie alla rete di Gaddini, rendendo la partita ancora aperta. L’Arezzo, guidato da Gaddini, ha dimostrato determinazione nel cercare di rimontare lo svantaggio. La sua rete ha cambiato le dinamiche della partita, rendendo la seconda metà di gioco potenzialmente più avvincente. Il secondo tempo si preannuncia quindi pieno di tensione e incertezza. Entrambe le squadre avranno l’opportunità di cercare ulteriori gol e influenzare il risultato finale.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TORRES AREZZO, IL SECONO TEMPO

Torres e Arezzo, il risultato resta 2-1 a favore della squadra di casa. Ruocco, giocatore della Torres, ha avuto un’occasione per realizzare una doppietta e consolidare il vantaggio della sua squadra. L’opportunità di Ruocco rappresenta un momento chiave della partita, dove la Torres cerca di difendere il proprio margine e l’Arezzo cerca di ribaltare il risultato. La partita è equilibrata, e Ruocco avrebbe potuto influenzare notevolmente l’andamento del match con una seconda rete. Il secondo tempo promette ulteriori emozioni, con entrambe le squadre che daranno il massimo per ottenere il risultato desiderato.

Torres e Arezzo si è conclusa con una spettacolare vittoria per i padroni di casa per 3-2. Il momento decisivo è stato segnato dalla rete sul finale di Mastinu, che ha decretato il successo della Torres in un match avvincente. La partita è stata caratterizzata da un’intensa battaglia sul campo, ma è stata la Torres a emergere trionfante grazie al contributo decisivo di Mastinu. Il gol segnato nel finale ha regalato ai tifosi della Torres una vittoria da festeggiare e ha dimostrato la determinazione della squadra nel perseguire il successo fino all’ultimo istante. Questa vittoria sarà sicuramente un capitolo memorabile per la Torres, mentre l’Arezzo avrà l’opportunità di imparare dalle dinamiche della partita.

TORRES AREZZO, IL TABELLINO

TORRES: Zaccagno A. (Portiere), Antonelli N., Dametto P., Fabriani C. (dal 1′ st Siniega G.), Zecca G., Mastinu G., Lora F. (dal 16′ st Kujabi K.), Liviero M., Ruocco F. (dal 42′ st Masala A.), Scotto L. (dal 36′ st Goglino P. A.), Fischnaller M. (dal 43′ st Menabo S.). A disposizione: Garau P. (Portiere), Mandrelli N., Nunziatini F., Pelamatti A., Petriccione D. (Portiere), Pinna R., Sanat A.

AREZZO: Trombini L. (Portiere), Renzi A., Masetti L., Risaliti G., Montini A. (dal 31′ st Guccione F.), Foglia F., Settembrini A. (dal 31′ st Zona S.), Damiani M. (dal 39′ st Castiglia L.), Pattarello E. (dal 1′ st Eklu S. M.), Gucci N., Gaddini M. (dal 18′ st Iori M.). A disposizione: Bianchi S., Borra D. (Portiere), Chiosa M., Crisafi J. F., Lazzarini M., Poggesi A., Sebastiani C.

RETI: al 13′ pt Fischnaller M. (Torres) , al 17′ pt Ruocco F. (Torres) , al 37′ st Mastinu G. (Torres) al 32′ pt Gaddini M. (Arezzo) , al 35′ st Gucci N. (Arezzo) .

AMMONIZIONI: al 4′ pt Fabriani C. (Torres), al 35′ pt Mastinu G. (Torres), al 39′ pt Scotto L. (Torres), al 42′ pt Dametto P. (Torres), al 10′ st Lora F. (Torres), al 25′ st Ruocco F. (Torres) al 45′ pt Foglia F. (Arezzo).

ESPULSIONI: al 45’+3 pt Foglia F. (Arezzo).

