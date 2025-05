VIDEO TORRES ATALANTA U23, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Vanni Sanna di Sassari la Torres ha la meglio sull’Atalanta U23 per 2 a 1 ma viene comunque eliminata dalla corsa alla promozione. Nel primo tempo i sardi suonano immediatamente con una conclusione di Liviero finita sopra la traversa al 7′.

Nemmeno Masala combina di meglio al 27′ e sul fronte opposto Vlahovic non è più preciso al 28′. Dal 31′ comincia a scaldarsi Varela, che propizia poi anche l’autogol segnato da Gyabuaa ma annullato su segnalazione del VAR a causa del fuorigioco ravvisato proprio nei confronti dell’attaccante. Lo stesso Varela trova in ogni caso il gol del vantaggio per i suoi al 42′ con un tiro vincente dal limite dell’area ed Antonelli manca il raddoppio immediato al 44′.

In avvio di secondo tempo Varela e Zecca falliscono altre due opportunità per i giovani della Dea. Nel finale viene annullata un’altra rete a Varela all’ora di gioco per un intervento irregolare di Zamparo su Vismara ed è l’assist di Mastinu a favorire il completamente della doppietta al 67′. Nel recupero Scheffer riduce il distacco col gol firmato per i lombardi che affossa la squadra di mister Greco al 90’+6′.

Questo punteggio, soprattutto a fronte del risultato di 7 a 1 maturato all’andata, permette all’Atalanta U23 di passare il turno accedendo ai quarti di finale dei playoff nonostante la sconfitta. La vittoria non è invece sufficiente alla Torres per poter proseguire il suo cammino verso la Serie B ed abbandona dunque le sue speranze di esere promossa al termine della stagione 2024/2025.

VIDEO TORRES ATALANTA U23: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS