Video/ Torres Fermana (1-1) gol e highlights: Fischnaller risponde a Saporiti

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TORRES FERMANA: BOTTA E RISPOSTA

Il match tra Torres e Fermana termina in parità grazie alle reti siglate da Saporiti e Fischnaller. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Ruocco ha il pallone del vantaggio, Nardi sfodera un grandissimo intervento. Ancora Ruocco pericoloso, palla recuperata al limite dell’area e tiro che sfiora il palo. Nardi con il destro a giro, ancora strepitoso Nardi, sta diventando una sfida tra i due. Torres che continua ad attaccare a caccia del vantaggio. Urso in mezzo per Pinna che di testa non trova la porta. Urso per Saporiti, Nardi esce con i tempi giusti e anticipa l’avversario. Pochi minuti alla fine della prima frazione di gara, grande equilibrio ora in campo. Fermana che fatica a a rendersi pericolosa nell’area avversaria. Ci prova Giandonato, palla centrale. Termina la prima frazione di gara.

Masala ci prova da fuori area, para senza problemi Nardi. Ottima chance pe di testa, blocca Nardi. Saporiti! La sbloccano i padroni di casa! Vantaggio meritato per quello che si è visto fino ad ora in campo. Giandonato ci prova dalla distanza, Garau blocca senza problemi. Fischnaller! La riprende la Fermana! Di sinistro in area trova il bel gol del pareggio. Scotto ci prova da fuori area, la sfera per poco non trova la porta. Termina il match.

VIDEO GOL TORRES FERMANA, IL TABELLINO

MARCATORI 14’st Saporiti, 37’st Fischnaller

TORRES (4-4-2) Garau (45’st Carboni); Heinz, Dametto, Antonelli, Pinna (1’st Girgi); Saporiti (20’st Lisai), Urso, Masala (20’st Lora), Ruocco; Scotto; Diakite(20’st Scappini)

A disposizione: Salvato, Bonavolontà, Campagna, Lombardo, Tesio, Gianola, Omeregbe, Liviero.

Allenatore: Alfonso Greco

FERMANA (4-3-3) Nardi; Eleuteri, Spedalieri, Pellizzari (13’st Carosso), De Nuzzo (27’st Gkertsos); Scorza (27’st Romeo), Giandonato, Misuraca; Pinzi (36’st Pampano) , Fischnaller, Maggio (36’st Nannelli)

A disposizione: De Matteis, Macchioni, Vessella, Carosso, Parodi, Ronci

Allenatore: Stefano Protti

ARBITRO Valerio Vogliacco di Bari (Bianchi/Rinaldi/Andriambelo)

NOTE Corner 9-0 Ammoniti: Eleuteri, Scorza, Scappini, Carosso Recuperi p.t. 3’, s.t. 4’

