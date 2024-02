Video/ Torres Juventus Next Gen (1-3) gol e highlights: show di Damiani! (Serie C, 10 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TORRES JUVENTUS NEXT GEN: LA SINTESI

Allo Stadio Vanni Sanna la Juventus Next Gen supera in trasferta la Torres per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Brambilla rischiano grosso al 9′ quando Diakite intercetta il passaggio del portiere avversario Daffara che tuttavia riesce a salvarsi in qualche modo. I minuti scorrono sul cronometro ed i bianconeri insistono passando in vantaggio verso il 19′ grazie alla rete messa a segno da Sekulov, su assist del suo compagno Damiani ed approfittando di un errore commesso da Nunziatini.

Nel secondo tempo i sardi suonano la carica al 53′ con un colpo di testa fuori misura tentato da Zecca. Nell’ultima parte dell’incontro la Next Gen allunga con il gol del raddoppio trovato al 78′ per merito di Damiani e chiude i conti una volta per tutte con il tris di Anghele, ispirato da Sekulov, all’81’. Inutile quindi il calcio di rigore concesso per fallo di mano di Muharemovic e trasformato da Scotto al 90’+5′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alessandro Silvestri, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Nunziatini, Idda e Giorico da un lato, Stramaccioni, Palumbo e Sekulov dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo venticinquesimo turno di campionato permettono alla Juventus Next Gen di salire a quota 33 nella classifica del girone B della Serie C mentre la Torres non si muove, rimanendo ferma a 50 punti.

Torres-Juventus Next Gen 1 a 3 (p.t. 0-1)

Reti: 19′ Sekulov(J); 78′ Damiani(J); 81′ Anghele(J); 90’+5′ RIG. Scotto(T).

Assist: 19′ Damiani(J): 81′ Sekulov(J).

TORRES (3-4-1-2) – Zaccagno; Antonelli, Dametto, Idda; Zecca, Giorico, Nunziantini, Zambataro; Goglino; Diakite, Fischnaller A disp.: Garau, Petriccione, Pinna, Liviero, Masala, Lora, Mastinu, Ruocco, Fabriani, Verduci, Sanat, Scotto, Cester, Siniega. All.: Alfonso Greco.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2) – Daffara; Stivanello, Poli, Stramaccioni; Savona, Palumbo, Damiani, Hasa, Rouhi; Sekulov, Guerra A disp.: Scaglia, Fuscaldo, Maressa, Ntenda, Iocolano, Palumbo, Anghelè, Stivanello, Turicchia, Bonetti, Muharemovic, Salifou. All.: Massimo Brambilla.

Arbitro: Alessandro Silvestri (sezione di Roma 1).

Ammoniti: 25′ Nunziatini(T); 31′ Stramaccioni(J); 36′ Palumbo(J); 50′ Idda(T); 71′ Sekulov(J); 84′ Giorico(T).

