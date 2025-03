VIDEO TORRES LEGNAGO SALUS (0-0): SPRECANO I SARDI

Domina la fisicità e gli errori tecnici nel video Torres Legnago Salus con le due squadre che danno vita ad una partita con ritmi bassi e numerose interruzioni del gioco. A giovare di questo ritmo basso è stata la squadra di Bagatti che è riuscita a mantenere un pressing alto per tutta la partita costringendo i sardi a cercare giocate difficili che non sono quasi mai riuscite.

Diretta Torres Legnago Salus/ (risultato 0-0): Bagatti conquista il pareggio (Serie C 8 marzo 2025)

La partita è approcciata meglio dagli ospiti che creano un’azione interessante al 17′ quando Spalluto prova a sfondare da destra ma, al momento del tiro, viene fermato da posizione favorevole. Al 22′, però, è enorme l’occasione per la Torres che riesce a superare il pressing degli ospiti con qualità e manda Varela davanti alla porta. La giocata è di Zecca che consegna un pallone a botta sicura al numero 70 che, però, non riesce a trovare il gol.

Video Legnago Salus Milan Futuro (2-1)/ Gol e highlights: Oddo non evita l'aggancio! (Serie C, 2 marzo 2025)

Il primo tempo termina sullo 0 a 0 e il secondo tempo del video Torres Legnago Salus inizia seguendo lo stesso copione del primo.

L’organizzazione difensiva degli ospiti e il pressing continuo mettono in totale difficoltà la Torres che riesce a creare occasioni grazie alla qualità di Zecca. Infatti, al 50′ è ancora Zecca a trovare un’interessante assist per Fischnaller che calcia al volo ma non trova la porta a pochi metri dall’area piccola e senza marcatura. Neanche i cambia aiutano la Torres che si rende ancora pericolosa con Fischnaller che calcia forte da fuori area ma non riesce ad angolare e trova la respinta di Perucchini. A tempo scaduto, a trovare il gol è Nanni che sbuca sul secondo palo e appoggia in rete l’ultimo pallone della partita ma il tutto viene annullato per posizione di fuorigioco dello stesso calciatore dei rossoblu.

DIRETTA/ Legnago Salus Milan Futuro (risultato finale 2-1): rigore di Bombagi! (Serie C, 2 marzo 2025)

VIDEO TORRES LEGNAGO SALUS, GOL E HIGHLIGHTS: