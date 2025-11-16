Video Torres Perugia (risultato finale 1-1) gol e highlights della gara valida per la quattordicesima giornata del girone B della Serie C 2025/2026.

VIDEO TORRES PERUGIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Vanni Sanna la Torres ed il Perugia si annullano a vicenda concludendo sull’1 a 1 il loro incontro. Nel primo tempo i biancorossi tentano di spingere sin dalle battute iniziali e falliscono così un paio di opportunità per passare in vantaggio all’11’ sparando largo di poco con Tumbarello ed al 13′, quando la conclusione di Montevago è stata deviata provvidenzialmente in angolo da Mercadante.

I rossoblù non battono poi il portiere avversario Gemello nè al 16′ con Starita nè al 21′ di testa con Sala e si salvano sulle nuove sortite offensive firmate al 26′ ed al 32′ da Tumbarello e Montevago. Lo spunto impreciso del 33′ provato da Di Stefano è il preludio al gol del vantaggio siglato al 41′ da Starita, lesto nell’approfittare di una soluzione di Sala respinta da Gemello.

Nel secondo tempo i Grifoni ricominciano la gara con un rinnovato spirito combattivo e non concretizzano un paio di occasioni al 53′ con Montevago, il quale propizia però l’autogol del pari siglato al 55′ dallo sfortunato Brentan.

Nel finale la compagine allenata da mister Tedescono non batte il portiere Zaccagno nè all’ora di gioco con Montevago nè al 67′ con Tumbarello mentre i sardi si disperano a recupero inoltrato quando Masala non capitalizza di testa al 90’+4′.

Questo pareggio maturato nella quattordicesima giornata della stagione 2025/2026 spinge la Torres a quota otto in classifica. Il Perugia si aggiudica a sua volta un punto e mantiene invariata la distanza dai rivali di turno salendo a quota nove nella graduatoria del girone B della Serie C.

VIDEO TORRES PERUGIA : GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS