Video/ Torres Pescara (4-1) gol e highlights: doppietta per Ruocco e Zecca (2 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TORRES PESCARA (4-1): LA PARTITA

La Torres cala un bel poker contro il Pescara e blinda la seconda posizione. Cangiano per Di Pasquale, il tiro da fuori area viene respinto. Plizzari compie una grande parata su un tiro da fuori area. Il Pescara continua ad attaccare e trova la rete dell’illusione. Cuppone serve in area Merola che da solo in area non sbaglia. Mastinu calcia, palla fuori. Zampataro per Zecca che non lascia scampo a Plizzari.

Nella ripresa la Torres cambia marcia e travolge il Pescara. Su un cross Zecca di testa allunga per Ruocco che sigla. Scotto di testa prende la traversa, ancora Scotto in mezzo per Ruocco che sigla. Poker della Torres che la chiude definitivamente. Zecca calcia, palla leggermente deviata che spiazza Plizzari. Merola a botta sicura, grandissima parata di Zaccagno.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TORRES PESCARA (4-1): IL TABELLINO

Torres (3-5-2): Zaccagno; Dametto, Idda, Antonelli; Cester (28 st Diakitè), Zecca, Zambataro, Mastinu (28 st Nunziatini), Giorico (37 st Lora); Scotto (37 st Masala), Ruocco (41 st Goglino). A disp.: Garau, Liviero, Pinna, Siniega, Verduci, Fabriani, Petriccione, Fischnaller, Rosi. Allenatore: Greco.

Pescara (4-3-3): Plizzari; Floriani Mussolini (21 st Pierno), Brosco, Di Pasquale, Milani; Aloi, Dagasso (13 st Accornero), Franchini (21 st Squizzato); Merola, Cuppone (13 st Meazzi), Cangiano. A disp.: Gasparini, Profeta, Masala, Capone, Pellacani, Mesik, Staver, Moruzzi, De Marco. Allenatore: Bucaro.

Arbitro: sig. Sacchi di Macerata.

Ammoniti: Dametto, Cester (T) – Aloi (P).

