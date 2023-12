Video/ Torres Pineto (1-0) gol e highlights: la decide Scotto! (22 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TORRES PINETO: LA SINTESI

Torres e Pineto sono stati intensi e hanno regalato una sorpresa nel punteggio, con la squadra di casa in vantaggio per 1-0 grazie a una rete di Scotto. Il gol è stato particolarmente fortunato, arrivando da un rimpallo che ha beffato il portiere avversario. La partita ha avuto un avvio dinamico, con entrambe le squadre che cercavano di imporre il proprio gioco. Tuttavia, è stata la Torres a trovare il varco giusto grazie al contributo determinante di Scotto. La rete segnata nei primi venti minuti potrebbe avere un impatto significativo sulla dinamica del match, influenzando le strategie delle due squadre. Il gol ottenuto da Scotto potrebbe aver aumentato la fiducia della Torres e, al contempo, aver messo pressione sul Pineto, che ora dovrà recuperare lo svantaggio. La fortuna del rimpallo ha giocato un ruolo importante nel risultato, sottolineando come il calcio possa essere imprevedibile e pieno di colpi di scena.

Diretta/ Torres Pineto (risultato finale 1-0): è bastato un gol! (Serie C, 22 dicembre 2023)

Torres e Pineto, il risultato è attualmente di 1-0 a favore della squadra di casa. Nonostante il vantaggio della Torres, il Pineto ha mostrato segnali di pericolosità e avrebbe potuto pareggiare grazie a un bel tiro di De Santis. La partita si è svolta con una dinamica intensa, e entrambe le squadre hanno cercato di imporre il proprio gioco. La Torres è riuscita a ottenere un vantaggio, ma il Pineto ha risposto con determinazione, sfiorando il pareggio grazie al tiro di De Santis. Il momento clou è stato il tentativo di De Santis, un’azione che ha mantenuto alta la tensione sul terreno di gioco. Nonostante il risultato attuale a favore della Torres, il Pineto sembra intenzionato a lottare per ribaltare le sorti della partita nella seconda metà del confronto. Il secondo tempo si prospetta dunque interessante, con entrambe le squadre che avranno l’opportunità di cercare gol e risultati positivi. Il Pineto cercherà di capitalizzare sulle opportunità create, mentre la Torres proverà a difendere e, se possibile, incrementare il proprio vantaggio.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TORRES PINETO, IL SECONDO TEMPO

Torres e Pineto, il risultato rimane 1-0. Tuttavia, l’attaccante Ruocco della squadra di casa ha avuto un’occasione d’oro per portare il punteggio sul 2-0, ma purtroppo non è riuscito a segnare. Questa occasione potrebbe essere stata cruciale per la Torres nel rafforzare il proprio vantaggio e consolidare la leadership nella partita. La mancata realizzazione da parte di Ruocco potrebbe, d’altro canto, dare nuova speranza al Pineto, che ora avrà l’opportunità di cercare un pareggio o addirittura di ribaltare il risultato. Il secondo tempo si preannuncia quindi ancora più imprevedibile, con entrambe le squadre che avranno obiettivi diversi: la Torres vorrà difendere il suo vantaggio, mentre il Pineto cercherà di sfruttare eventuali occasioni per tornare in partita. L’incertezza sulla sorte della partita aggiunge sicuramente suspense e interesse per gli spettatori.

Torres e Pineto si è conclusa con il risultato di 1-0 a favore del Torres. Nel corso della partita, Scotto aveva messo a segno un gol che aveva portato in vantaggio la squadra di casa. Durante la fase finale della partita, Zecca del Torres ha avuto un’occasione per raddoppiare il risultato, ma non è riuscito a capitalizzare l’opportunità. Nonostante il tentativo di Zecca, la situazione del punteggio è rimasta invariata e la partita è giunta al termine con il vantaggio minimo del Torres. La squadra di casa ha quindi conquistato i tre punti, mantenendo la leadership e difendendo la rete inviolata per assicurarsi la vittoria. Il Pineto, d’altra parte, ha lottato per cercare di pareggiare la partita, ma la difesa del Torres ha resistito agli attacchi avversari, assicurandosi così il risultato finale di 1-0. La partita è stata caratterizzata da momenti di tensione e da opportunità da entrambe le parti, ma alla fine il Torres è riuscito a tenere salda la propria posizione in testa alla classifica.

TORRES PINETO, IL TABELLINO

TORRES: Zaccagno A. (Portiere), Idda R., Antonelli N., Dametto P., Fabriani C. (dal 32′ st Verduci G.), Mastinu G., Giorico D., Zecca G. (dal 45’+2 st Masala A.), Ruocco F., Fischnaller M. (dal 32′ st Diakite A.), Scotto L. (dal 38′ st Goglino P. A.). A disposizione: Cester S., Garau P. (Portiere), Kujabi K., Lora F., Mandrelli N., Menabo S., Nunziatini F., Pelamatti A., Petriccione D. (Portiere), Pinna R., Sanat A., Siniega G.

PINETO: Tonti A. (Portiere), Villa L., De Santis S. (dal 38′ st Della Quercia R.), Ingrosso G., Evangelisti N. (dal 16′ st Njambe M.), Germinario G. (dal 38′ st Foglia M.), Lombardi L., Baggi F. (dal 29′ st Chakir A.), Borsoi M. (dal 39′ st Iaccarino P.), Volpicelli E., Gambale D.. A disposizione: Macario G., Marafini A., Mercorelli S. (Portiere)

RETI: al 6′ pt Scotto L. (Torres) .

AMMONIZIONI: al 36′ st Scotto L. (Torres) al 3′ pt De Santis S. (Pineto).

ESPULSIONI: al 45’+5 st Ingrosso G. (Pineto).

