Video/ Torres Pontedera (0-0) gol e highlights: stop per la capolista (Serie C, 9^ giornata, 22 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TORRES PONTEDERA (0-0): LA PARTITA

Dopo un clamoroso filotto di vittorie iniziali, la Torres non sa più vincere ma resta comunque in vetta alla classifica del girone B della Serie C a seguito del pareggio interno (0-0) contro un coriaceo Pontedera. Gara volenterosa e senza risparmio di energie per i sardi guidati da Alfonso Greco che, forse, pensavano di chiudere prima la pratica contro l’undici toscano allenato da Max Canzi e poi gestire il risultato: tuttavia, tra sfortuna ed errori di mira, il gol che stappava il match non è arrivato e così nemmeno il forcing finale dei rossoblu è servito a trovare quello spunto necessario a fare bottino pieno.

Video/ Vis Pesaro Recanatese (1-0) gol e highlights: Da Pozzo decide il derby (22 ottobre 2023)

Se nel primo tempo la capolista partiva bene e andava due volte vicina al gol del vantaggio (anche una traversa di Mastinu al 13′: non sarà l’unico legno di giornata) e Ruocco e Scotto ingaggiavano un duello col portiere ospite Stancampiano, nella ripresa i ritmi erano più bassi e a beneficiarne erano i granata, pericolosi con Nicastro. Poi Zecca e Scotto sfioravano il gol anche se le chance migliori le aveva un Fischnaller poco freddo: prima, davanti a Stancampiano, si faceva ipnotizzare e poco dopo coglieva solo il palo di testa da pochi passi. Nel finale, tra girandola dei cambi e gioco spezzettato, non succedeva più nulla anche se Ianesi aveva una chance per la beffa al 96’… Con questo pareggio la Torres va a quota 23 ma il punticino sa di occasione mancata per guadagnare terreno sul Cesena; il Pontedera sale a 11 punti e, da unica imbattuta finora nel fortino del “Vanni Sanna”, resta appollaiato a metà classifica.

Video/ Gubbio Olbia (1-0) gol e highlights: decide Bulevardi su rigore (22 ottobre 2023)

VIDEO GOL TORRES PONTEDERA (0-0): IL TABELLINO

Torres: Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Dametto; Zecca, Mastinu, Cester (dal 43′ Lora), Kujabi; Ruocco, Scotto (dal 43′ st Goglino); Fischnaller (dal 29′ st Diakite). A disposizione: Garau, Sanat, Pinna, Pelamatti, Masala, Verduci, Nunziatini, Menabò, Siniega, Mandrelli. Allenatore: Alfonso Greco.

Pontedera: Stancampiano; Calvani (dal 32′ st Pretato), Espeche, Guidi; Perretta, Ignacchiti (dal 36′ st Delpupo), Catanese (dal 36′ st Provenzano), Angori; Benedetti (dal 23′ st Martinelli), Ianesi; Nicastro. A disposizione: Lewis, Vivoli, Gagliardi, Ambrosini, Marrone, Fossati, Paudice, Selleri. Allenatore: Massimiliano Canzi.

Video/ Catania Taranto (1-0) gol e highlights: Di Carmine decide il match (22 ottobre 2023)

Reti: /.

Ammoniti: al 30′ pt Espeche (P), al 12′ st Guidi (P), al 12′ st Stancampiano (P), al 21′ st Cester (T), al 45′ st Dametto (T).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TORRES PONTEDERA













© RIPRODUZIONE RISERVATA