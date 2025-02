VIDEO TORRES PONTEDERA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Vanni Sanna è la Torres a vincere per 1 a 0 in casa contro il Pontedera ed andiamo quindi a vedere gli highlights. Nel primo tempo Italeng sciupa subito un’occasione al 2′ per i toscani ed i sardi non sono certo più precisi con Zamparo di testa al 6′, complice anche la parata decisiva compiuta da Calvani.

Lo stesso portiere non può far nulla invece al 43′ quando Carboni realizza il gol che spezza l’equilibrio di partenza insaccando il tentativo su calcio di punizione di Fischnaller ribattuto appunto dall’estremo difensore ospite in una zona poco felice.

Nel secondo tempo la storia non cambia ed i rossoblu vanno vicinissimi alla rete del raddoppio definitivo con Fischnaller, protagonista al 57′ con un’azione travolgente e pure sfortunata. Nel finale gli uomini del tecnico Greco sparano largo da posizione favorevole al novantesimo.

L’arbitro Simone Gavini della sezione di Aprilia non ha dovuto ammonire né tantomeno espellere alcun tesserato delle due compagini impegnate in Sardegna. La vittoria spedisce la Torres a 56 punti nella classifica del girone B della Serie C stagione 2024/2025 mentre la sconfitta incolla invece il Pontedera ai suoi 33 punti precedentemente ottenuti.

