Video/ Torres Pontedera (0-1) gol e highlights: Catanese regala i 3 punti (Serie C)

VIDEO TORRES PONTEDERA (0-1): LA PARTITA

Colpaccio del Pontedera, che conquista tre punti preziosissimi espugnando lo stadio Vanni Sanna di Sassari, al termine del match valido per la trentesima giornata di Serie C, Girone B. La Torres approccia bene la gara, sfiorando il vantaggio al 12esimo minuto, quando Ruocco si inventa una giocata pazzesca con il tacco, che per poco non oltrepassa la linea di porta. Decisivo l’intervento di un difensore avversario. Ancora rossoblù pericolosi al 25esimo, con Omoregbe che raccoglie il cross di Lora, e da distanza ravvicinata calcia forte, ma si fa neutralizzare la conclusione da uno straordinario Siano, autore di una gran parata.

Al 30esimo, però, la formazione toscana passa in vantaggio, praticamente al primo squillo: Catanese con un guizzo, all’improvviso sblocca il risultato con un tiro che sorprende Salvato e stappa la lattina. Nel finale della prima frazione si gioca poco, ed è il nervosismo a prevalere, con Ladinetti che al 34esimo rimedia un rosso, e Urso che al 43esimo si vede sventolare il faccia il secondo giallo, ristabilendo la parità numerica, con le due squadre costrette a giocare in 10 contro 10. Nel secondo tempo ritmi bassi e poche occasioni da rete, ma al 70esimo Campagna si divora il possibile gol del pareggio, calciando alto. L’ultima possibilità capita sulla testa di Gianola all’89esimo, ma la sua incornata non termina nel sacco.

VIDEO TORRES PONTEDERA (0-1): IL TABELLINO

TORRES: Salvato A., Antonelli N., Dametto P., Fabriani C. (dal 12′ st Campagna J.), Girgi A., Lisai G. (dal 22′ st Gianola F.), Lora F. (dal 36′ st Bonavolonta A.), Masala A. (dal 12′ st Saporiti E.), Omoregbe B. M. (dal 36′ st Scotto L.), Ruocco F., Urso F.. A disposizione: Carboni W., Garau P., Bonavolonta A., Campagna J., Carminati M., Gianola F., Pinna R., Saporiti E., Scotto L., Tesio M.

PONTEDERA: Siano A., Benedetti G., Bonfanti G. (dal 33′ st Somma M.), Catanese G. (dal 41′ st Guidi M.), Cioffi A. (dal 29′ st Ianesi S.), Espeche M., Ladinetti R., Marcandalli A., Mutton C. (dal 29′ st Sosa T.), Peli L. (dal 1′ st Shiba C.), Perretta G. A disposizione: Stancampiano G., Vivoli N., Casadidio M., De Ioannon M., Di Bella L., Goncalves T., Guidi M., Ianesi S., Izzillo N., Shiba C., Somma M., Sosa T., Tripoli C.

Reti: al 30′ pt Catanese G. (Pontedera) .

Ammonizioni: al 33′ pt Urso F. (Torres) al 45′ pt Espeche M. (Pontedera), al 45’+3 pt Marcandalli A. (Pontedera), al 22′ st Catanese G. (Pontedera), al 43′ st Guidi M. (Pontedera).

Espulsioni: al 43′ pt Urso F. (Torres) al 34′ pt Ladinetti R. (Pontedera).

