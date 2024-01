Video/ Torres Recanatese (3-2) gol e highlights: reti e spettacolo in campo! (Serie C, 7 gennaio 2024)

Video Torres Recanatese che si apre subito con una grande occasione per i sardi che però si spegne sul palo. Continua ad attaccare la formazione di casa che riesce anche a trovare il vantaggio al minuto 10 grazie al gol firmato da Dametto sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Primo gol in questa stagione per l’esperto difensore ex Olbia. Giallorossi che non subiscono gli attacchi e riescono a rispondere con la rete firmata da Lipari dopo l’ottimo contropiede confezionato da Melchiorri. Il pareggio dura pochi minuti perché i sardi riportano il vantaggio grazie al gol firmato da Mastinu. Nei primi 45 minuti ben due cartellini gialli nei confronti di Raparo e Longobardi.

DIRETTA/ Torres Recanatese (risultato finale 3-2): la decide Idda! (7 gennaio 2024)

Secondo tempo che si apre con l’occasione importante in casa Torres con Scotto che si spegne però sul palo. Proprio momento migliore di sardi ecco che arriva il pareggio della squadra avversaria. Ad andare in rete Federico Melchiorri che confermo lo so ottimo appena realizzativa. Il goal decisivo viene firmato però al minuto 74 da Idda che sfrutta l’ultimo posizionamento per poter regalare al proprio pubblico i tre punti. Torres che sale a quota 47 ed è momentaneamente prima aspettando il Cesena.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TORRES RECANATESE: IL TABELLINO

TORRES: Zaccagno A. (Portiere), Antonelli N., Dametto P., Idda R., Zecca G., Mastinu G. (dal 26′ st Cester S.), Giorico D., Liviero M. (dal 27′ st Zambataro E.), Ruocco F., Scotto L. (dal 27′ st Goglino P. A.), Fischnaller M. (dal 35′ st Nunziatini F.). A disposizione: Fabriani C., Garau P. (Portiere), Kujabi K., Lora F., Masala A., Menabo S., Petriccione D. (Portiere), Pinna R., Sanat A., Siniega G., Verduci G.

RECANATESE: Meli G. (Portiere), Veltri A., Ricci L., Peretti M., Longobardi G., Raparo M. (dal 1′ st Morrone B.), Carpani G., Lipari M. (dal 32′ st Pesaresi), Pelamatti A. (dal 9′ st Ferretti D.), Melchiorri F., Sbaffo A.. A disposizione: Mascolo N. (Portiere), Quacquarelli G., Topa E.

Reti: al 10′ pt Dametto P. (Torres) , al 29′ pt Mastinu G. (Torres) , al 29′ st Idda R. (Torres) al 24′ pt Lipari M. (Recanatese) , al 17′ st Melchiorri F. (Recanatese) .

Ammonizioni: al 12′ st Giorico D. (Torres) al 27′ pt Raparo M. (Recanatese), al 44′ pt Longobardi G. (Recanatese), al 30′ st Lipari M. (Recanatese).

