Video/ Recanatese Siena (2-1) gol e highlights: che rimonta dei locali! (Serie C)

VIDEO RECANATESE SIENA (2-1): LA PARTITA

Vince in rimonta la Recanatese e regala al pubblico di casa un pomeriggio da ricordare, qui al Nicola Tubaldi di Recanati. Risultato sorprendente in questa gara valida per la decima giornata di Serie C, Girone B, dove il Siena, dopo aver subito un 1-2 terribile non riesce più a reagire e perde un match incredibile. Nel primo tempo i bianconeri partono forte e sbloccano il risultato al 22esimo: Raimo lavora bene il pallone e allarga per Disanto, che se la aggiusta e di destro pennella un cross perfetto per la testa di Paloschi. L’ex Milan da lì non può sbagliare ed insacca da due passi. I padroni di casa, però, chiudono in crescendo la prima frazione di gioco.

Nella ripresa i giallorossi aumentano la pressione ed entrano sul terreno di gioco con l’atteggiamento giusto. Al 62esimo arriva il gol del pareggio: il neo-entrato Ventola si ritrova la palla sul mancino e con grande freddezza batte Lanni. Favalli è stato sfortunato a rimettere in gioco il pallone. Passano solamente 6 minuti, e la Recanatese sferra il colpo del KO: Sbaffo con una magia si inventa un gol sensazionale. Mancino magico che non lascia scampo all’estremo difensore avversario. Il Siena non si riprende più, ed il risultato rimane sul 2-1 in favore della formazione padrona di casa fino al fischio finale.

VIDEO RECANATESE SIENA (2-1): IL TABELLINO

RECANATESE: Fallani M., Alfieri V. (dal 2′ st Morrone B.), Ferrante E., Marilungo G. (dal 16′ st Ventola D.), Minicucci M. (dal 1′ st Ferretti D.), Pacciardi F., Quacquarelli G., Raparo M., Sbaffo A., Senigagliesi L. (dal 38′ st Carpani G.), Somma F.. A disposizione: Amadio R., Bagheria F., Carpani G., Ferretti D., Guidobaldi F., Longobardi G., Marafini A., Meloni S., Morrone B., Tafa S., Ventola D., Zammarchi A.

SIENA: Lanni I. Buglio D. (dal 27′ st Picchi A.), Castorani M. (dal 11′ st Meli M.), Collodel R. (dal 37′ st Bianchi T.), Crescenzi L., Di Santo F., Favalli A., Leone G., Paloschi A., Raimo A., Silvestri L.. A disposizione: Manni L., Bianchi T., De Santis M., Farcas R., Franco D., Meli M., Picchi A., Riccardi D., Rizzitelli F.

Reti: al 17′ st Ventola D. (Recanatese) , al 23′ st Sbaffo A. (Recanatese) al 22′ pt Paloschi A. (Siena) .

Ammonizioni: al 28′ pt Raparo M. (Recanatese) al 20′ pt Castorani M. (Siena), al 28′ pt Di Santo F. (Siena), al 8′ st Leone G. (Siena), al 33′ st Raimo A. (Siena).











