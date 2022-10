Video/ Torres Siena (2-0) gol e highlights: Liviero trascina i suoi! (Serie C)

VIDEO TORRES SIENA (2-0): LA PARTITA

La Torres vince sotto gli occhi del proprio pubblico e rifila un 2-0 netto al Siena al Vanni Sanna di Sassari, in questa ottava giornata di Serie C, Girone B. Un primo tempo privo di emozioni, con le due squadre che non riescono mai a creare trame di gioco convincenti, non calciando mai verso la porta avversaria, e scontrandosi sempre contro i muri eretti dalle due difese, precise e ben posizionate in campo. Ha prevalso l’equilibrio fino all’episodio decisivo del 45esimo: calcio di punizione indiscutibile da ottima posizione, e perla assoluta di Liviero, che con una missile imprendibile non lascia scampo a Lanni. Il portiere bianconero non prendeva gol dalla prima giornata, ovvero dall’1-1 contro l’Ancona in trasferta. Davvero una cometa luminosa la sassata partita dal piede del numero 7.

I bianconeri vanno negli spogliatoi tramortiti da questo schiaffo rifilato dai sardi e rientrano in campo nella ripresa ancora visibilmente confusi, subendo la furia dei rossoblù. Al 49esimo, infatti, arriva il raddoppio: corner preciso del sempre più protagonista Liviero e stacco vincente di Ruocco, che non lascia scampo all’estremo difensore avversario e insacca in rete. Tempismo perfetto e colpo di testa poderoso del numero 10, che sigla il 2-0. Dopo questo 1-2 terribile, la Torres addormenta nuovamente la partita, ed il Siena non riesce a reagire, arrendendosi.

VIDEO TORRES SIENA (2-0): IL TABELLINO

TORRES (4-4-2)

Salvato; Ferrante (29’st Lombardo), Antonelli, Dametto, Girgi; Masala (35’st Lisai), Gianola, Lora, Liviero; Diakite (31’st Scappini), Ruocco.

Panchina: Garau, Pinna R., Bonavolontà, Sorgente, Carminati, Campagna, Tesio, Sanat, Pinna S., Heinz. Allenatore Greco.

SIENA (4-3-1-2)

Lanni; Raimo, Crescenzi, Silvestri, Favalli; Collodel (20’st Castorani), Leone, Buglio (35’st Bianchi); Meli (7’st Frediani); Belloni (1’st Paloschi), Disanto.

Panchina: Manni, Farcas, Riccardi, Rizzitelli, De Santis, Picchi, Franco. Allenatore Pagliuca.

Arbitro: Giaccaglia di Jesi (Grasso-Piedipalumbo).

Reti: 44’pt Liviero, 6’st Ruocco. Ammoniti: Meli, Silvestri, Raimo, Dametto, Frediani, Girgi. Recuperi: 4 e 5.

