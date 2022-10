Video/ Torres Vis Pesaro (2-2) gol e highlights: è un pareggio allo scadere

VIDEO TORRES VIS PESARO (2-2): LA PARTITA

La Vis Pesaro va vicino ad espugnare il Vanni Sanna di Sassari ma non conquista i 3 punti in questa sesta giornata di Serie C, Girone B, facendosi raggiungere a tempo scaduto dal gol di Scappini. I padroni di casa non si sono dimostrati all’altezza del match, mostrando troppo poco in termini di azioni e proposta di gioco, ma hanno recuperato una partita con grande orgoglio. Nel primo tempo i marchigiani interpretano meglio la gara e passano in vantaggio all’11esimo: Borsoi pesca in verticale Provazza con un assist straordinario, ed il numero 36, dopo essere entrato in area, ha fulminato Garau sul suo palo. Una rete frutto del lavoro in allenamento, e degli schemi provati da mister Sassarini in settimana.

Nella ripresa i sardi partono forte e riescono, un po’ a sorpresa, a trovare il pareggio: al 51esimo minuto Ruocco combina bene con Sanat al limite dell’area. Il numero 24 mette in movimento Liviero sull’out di sinistra, ed il cross del numero 7 pesca perfettamente Diakitè sul secondo palo. Il numero 11 della Torres non può sbagliare e realizza l’1-1 finalizzando un’azione molto ben costruita. Dopo questo inizio di secondo tempo shock, la Vis riprende in mano la gara ed al 59esimo ci pensa Fedato: Marcandella lavora in maniera impeccabile un pallone sulla destra, ed il suo cross preciso viene impattato dall’ex Bari, che di prima con il destro fulmina Garau. Al 96esimo, però, arriva la beffa per il Pesaro, con Scappini che segna e impatta il risultato.

VIDEO TORRES VIS PESARO (2-2): IL TABELLINO

Torres Sassari: Garau, Ferrante, Girgi (1’ st Sanat), Dametto, Antonelli, Gianola (1’ st Scappini), Lora, Masala (22’ st Suciu), Liviero, Ruocco, Diakite (31’ st Luppi). A disposizione: Salvato, Heinz, Bonavolontà, Sorgente, Carminati, Pinna R., Pinna S., Carboni Allenatore Greco

Vis Pesaro: Farroni, Zoia, Gavazzi, Rossoni, Egharevba (14’ st Ngom), Borsoi, Fedato, Aucelli, Marcandella (36’ st Gucci), Coppola, Provazza (33’ st Astrologo). A disposizione Campani, Nina, Sosa, Sanogo, Cavalli, Garau. Allenatore Sassarini

Arbitro: Cerriello di Chiari

Assistenti: Consonni di Treviglio, Brunetti di Milano e Turrini di Firenze

Reti: 11’ pt Provazza (VP); 8’ st Diakite (TO); 16’ st Fedato (VP); 52’ st Scappini (TO)

Note: ammoniti Girgi, Dametto, Gianola, Aucelli, Ruocco, Ngom, Fedato, Antonelli, Farroni Liviero.











