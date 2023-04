Video/ Tortona Reggio Emilia (74-68) sintesi e highlights: partita a senso unico!

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI TORTONA REGGIO EMILIA: LA SINTESI

Al PalaFerraris la Derthona Tortona supera Reggio Emilia per 74 a 68 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da coach Ramondino partono forte e cercano subito di prendere in mano il controllo delle operazioni. I minuti scorrono sul cronometro ed i piemontesi riconfermano il buon avvio di gara nonostante gli ospiti allenati da coach Sakota tentino di accorciare le distanze correggendo qualche disattenzione.

Nel secondo tempo il copione non cambia rispetto a quanto accaduto nel corso della frazione di gioco precedente visto il 21 a 19 di parziale con cui i bianconeri continuano a tenere a bada i biancorossi, incapaci finora di invertire il trend della serata. Nell’ultima parte dell’incontro i giocatori della Derthona concedono qualcosa in più agli uomini della Unahotels che però non riescono quantomeno a ripristinare l’equilibrio per prolungare le ostilità ai tempi supplementari.

I due punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventisettesimo turno del massimo campionato italiano permettono alla Derthona Tortona di salire a quota 36 nella classifica della Lega A di basket mentre Reggio Emilia non si muove, restando ferma a 20 punti.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la Derthona abbia meritato di ottenere questa vittoria a cominciare dalla maggior precisione al tiro complessiva, il 47.6% contro il 41.8%, a cui si aggiunge il dominio a rimbalzo, 35 a 31 totali dei quali 10 a 9 in attacco e 25 a 22 in difesa. Al Reggio Emilia non è bastato il 10 a 6 nelle palle rubate visto pure il 12 a 13 nelle perse. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero trenta J. Senglin grazie ai 18 punti messi a segno per la Reggiana. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata Tortona a causa del 19 a 16 nel computo dei falli personali.

DERTHONA TORTONA – Cain, Candi, Christon, Macura, Severini. Panchina: Daum, Filloy, Filoni, Mortellaro, Nikolic, Radosevic, Tavernelli. Coach: Ramondino.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – Cinciarini, Olisevicius, Rassoul Diouf, Reuvers, Vitali. Panchina: Burjanadze, Cipolla, Gabriele, Hopkins, Lee, Senglin, Strautins. Coach: Sakota.

