VIDEO TOTTENHAM AZ ALKMAAR, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Tottenham Hotspurs Stadium di Londra il Tottenham vince per 3 a 1 contro l’AZ Alkmaar e accede ai quarti di finale della competizione. Nel primo tempo la partita tarda ad entrare nel vivo con azioni offensive appena abbozzate da entrambe le compagini.

Bisogna dunque attendere il 26′ per assistere al gol del vantaggio inglese siglato da Odobert, assistito dal suo compagno di squadra Solanke. Nel secondo tempo i londinesi non si accontentano e trovano la rete del raddoppio intorno al 48′ con Maddison, su suggerimento di Son che in precedenza non era invece riuscito ad incidere come avrebbe realmente voluto in zona offensiva.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Avanti United, Lione e Spurs! Diretta gol live score (13 marzo 2025)

Gli olandesi suonano timidamente la carica al 58′ con un tentativo fuori misura di Clasie. Nel finale Peer Koopmeiners, fratello dello juventino Teun, riduce le distanze alimentando le speranze dei biancorossi che vengono tuttavia spente una volta per tutte al 74′ dalla doppietta completata da Odobert, di nuovo supportato in maniera vincente da Solanke.

DIRETTA/ Tottenham AZ Alkmaar (risultato finale 3-1): Koopmeiners non basta! (13 marzo 2025)

Questa vittoria casalinga, unita allo 0 a 1 maturato al termine della gara d’andata, permette al Tottenham di qualificarsi ai quarti di finale dell’Europa League 2024/2025 mentre l’AZ Alkmaar deve salutare il torneo per questa stagione.

VIDEO TOTTENHAM AZ ALKMAAR: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS